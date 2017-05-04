快訊PR 壞心情來襲 網紅靠這招解決 維護病患權益 醫師挨告判無罪
中國艦隊出訪 上月沿台灣東岸南行
2017-05-04
〔記者涂鉅旻、林良昇／綜合報導〕國防部正進行「漢光卅三號」電腦兵推，不過，中國解放軍在我國演習前又有動作。根據日本防衛省、中國國防部相關資料，中國海軍「052C」長春號飛彈驅逐艦等三艘軍艦進行遠洋敦睦訪問，四月廿四日穿越宮古海峽，日方派出P-3C反潛機全程監控。中國艦隊隨後航經台灣東部外海，於四月卅日抵達菲國，後續還將訪問亞、歐、非廿餘國。
國防部：全程掌握動態
由於時值我國漢光演習前夕，我國以磐石級油彈補給艦為首的敦睦艦隊，也正進行相關任務，時機相當敏感。對此，國防部官員稱，全程掌握中國軍方動態。
總統府發言人林鶴明昨也表示，有關中國軍事動態，國防部均有嚴密監控，相關情勢國安單位也都全程掌握，國防安全部署、整備等各項應處措施都確實到位，可保障我國國家安全無虞，請國人放心。
陸委會則表示，當前區域情勢複雜敏感，我政府致力維護台海和平穩定發展，亦希望陸方避免片面採取升高緊張情勢作為。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 補習班追問林奕含案「怎麼回事？」 陳星回答...
- 6人無照騎車相揪飆雪隧 4男2女車禍2人傷
- 八德客家廣場 使用率低雜草生
- 杜德偉比大小 搞得女粉超嗨
- 林奕含之死 民代指補教師陳星害的
- 護理學弟妹「加冠」 「張君雅小妹妹」打氣
- 小檔案：斑腿樹蛙
- 兩大潮流加持 偉詮電下半年大爆發
- 台北有線電視業者涉找黑道毆打恐嚇同業
- 北市光復路下陷封閉 鄰近建物傾斜一度超過警戒值
- 翻臉準備中？ 北韓國營媒體罕見批中
- 全球股市「有基之彈」 進場趁現在
- 移動式空調夯賣 掀一線台廠大戰
- 《民俗看法》墓碑塗黑 子孫恐走衰運
- 檀島香港茶餐廳 進駐台北
- 嚴凱泰︰納智捷要花20~25年跑馬拉松
- 中國阻我參與ＫＰ大會 陸委會抗議
- 新北議員選區調整3案 藍綠都有意見
- 自由廣場》「建議」有用嗎？
- 俄反對派領袖「綠臉」控訴 普廷害人險失明
- 愛河突變乳白色 環保局︰藻類增生
- 台中市府專案報告前瞻計畫 綠議員支持
- 阿富汗北約車隊 遭IS炸彈攻擊
- 川普政績廣告 CNN拒播
- 城嫂飄孕味 從這裡看得出
- 分洪道前設浮動光電板 布袋蓮恐卡住
- 希拉蕊︰普廷與柯米 害我敗選
- 小偷嗆抓我啊笨蛋 屋主罵抓到切雞雞
- 國家投資公司人事定案 董座吳榮義
- 《通靈少女》阿樂學長虛構？ 索非亞：不要再問我學長是誰
- 千安俱樂部第20席 王勝偉報到
- C肝新藥健保給付再放寬資格
- 自由廣場》前瞻基建計畫三點商榷
- 風力逾10級 4處國道封路
- 〈謠言終結站〉肌梗塞快就醫 咳10秒自救沒根據
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Infrastructure review blocked by KMT protest
- 雜草比韭菜高 「懶惰」青農拿產銷履歷
- 「首輪新秀」頭銜 不再困擾張閔勛
- 光復八德路口下陷 北市府促明晨部分開通
- 春夏(解放Bra)大戰 (輕)(透)(涼)升級+
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：中國艦隊出訪 上月沿台灣東岸南行
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分