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中國艦隊出訪 上月沿台灣東岸南行

2017-05-04

〔記者涂鉅旻、林良昇／綜合報導〕國防部正進行「漢光卅三號」電腦兵推，不過，中國解放軍在我國演習前又有動作。根據日本防衛省、中國國防部相關資料，中國海軍「052C」長春號飛彈驅逐艦等三艘軍艦進行遠洋敦睦訪問，四月廿四日穿越宮古海峽，日方派出P-3C反潛機全程監控。中國艦隊隨後航經台灣東部外海，於四月卅日抵達菲國，後續還將訪問亞、歐、非廿餘國。

國防部：全程掌握動態

由於時值我國漢光演習前夕，我國以磐石級油彈補給艦為首的敦睦艦隊，也正進行相關任務，時機相當敏感。對此，國防部官員稱，全程掌握中國軍方動態。

總統府發言人林鶴明昨也表示，有關中國軍事動態，國防部均有嚴密監控，相關情勢國安單位也都全程掌握，國防安全部署、整備等各項應處措施都確實到位，可保障我國國家安全無虞，請國人放心。

陸委會則表示，當前區域情勢複雜敏感，我政府致力維護台海和平穩定發展，亦希望陸方避免片面採取升高緊張情勢作為。

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