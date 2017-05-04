快訊PR 壞心情來襲 網紅靠這招解決 維護病患權益 醫師挨告判無罪
海陸防禦首都圈 首納漢光兵推
2017-05-04
〔記者涂鉅旻／台北報導〕「漢光卅三號」演習電腦兵推五月一日登場，國軍在參謀總長李喜明等高階將領帶領下扮演「藍軍」，抵擋國防大學扮演的「紅軍」入侵。值得注意的是，雖然此次兵推，模擬中國二○二五年，挾著三艘航空母艦、先進戰機等武力入侵台灣，但據悉，我國軍力部署，仍以現今狀況為主，因此日前進駐北投復興崗的海軍陸戰隊，也首度成為兵推之中防禦首都圈的重要部隊。
海軍陸戰隊進駐復興崗
據透露，國防部進行漢光電腦兵推時，由各單位高層、高司聯參官員擔綱指揮要角，模擬各項情境，但基層部隊不會實兵調動，而是繼續從事例行操演，待五月廿二至廿六日實兵操演時，進一步驗證部隊實戰能力。雖然國防部將此次電腦兵推時間點，設定於二○二五年，但部隊部署仍以現今駐地、規模為主，不會有太大變動。
值得注意的是，由於海軍陸戰隊六六旅一個步兵營，已在今年四月左右進駐北投復興崗，因此這也是海軍陸戰隊單位首度在漢光兵推中，與陸軍關渡指揮部、憲兵指揮部等一同肩負固守首都圈重任。
有助反制中國斬首部隊
國軍內部考量，海軍陸戰隊進駐首都圈，有助於有效反制中國空降軍等「斬首部隊」，並加強淡水河、關渡平原等防衛戰力，避免敵軍深入我國政經中樞。
不過，軍方官員對於此次漢光兵推情境、部署等，一概不評論。
除了「漢光演習」電腦兵推，各部隊例行操演照常進行，陸軍航特指揮部除悍馬車空投、特種地形跳傘訓練之外，近期也在谷關特戰訓練中心展開基地訓練，讓特戰傘兵藉由「山地叢林戰」、「空中突襲作戰」、「水域特種作戰」等強化戰訓本務；陸軍一○四旅「常山部隊」則模擬輜重遭突襲、縱火、毒氣渲染等情境，驗證營區安全相關演練。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 補習班追問林奕含案「怎麼回事？」 陳星回答...
- 6人無照騎車相揪飆雪隧 4男2女車禍2人傷
- 八德客家廣場 使用率低雜草生
- 杜德偉比大小 搞得女粉超嗨
- 林奕含之死 民代指補教師陳星害的
- 護理學弟妹「加冠」 「張君雅小妹妹」打氣
- 小檔案：斑腿樹蛙
- 兩大潮流加持 偉詮電下半年大爆發
- 台北有線電視業者涉找黑道毆打恐嚇同業
- 北市光復路下陷封閉 鄰近建物傾斜一度超過警戒值
- 翻臉準備中？ 北韓國營媒體罕見批中
- 全球股市「有基之彈」 進場趁現在
- 移動式空調夯賣 掀一線台廠大戰
- 《民俗看法》墓碑塗黑 子孫恐走衰運
- 檀島香港茶餐廳 進駐台北
- 嚴凱泰︰納智捷要花20~25年跑馬拉松
- 中國阻我參與ＫＰ大會 陸委會抗議
- 新北議員選區調整3案 藍綠都有意見
- 自由廣場》「建議」有用嗎？
- 俄反對派領袖「綠臉」控訴 普廷害人險失明
- 愛河突變乳白色 環保局︰藻類增生
- 台中市府專案報告前瞻計畫 綠議員支持
- 阿富汗北約車隊 遭IS炸彈攻擊
- 川普政績廣告 CNN拒播
- 城嫂飄孕味 從這裡看得出
- 分洪道前設浮動光電板 布袋蓮恐卡住
- 希拉蕊︰普廷與柯米 害我敗選
- 小偷嗆抓我啊笨蛋 屋主罵抓到切雞雞
- 國家投資公司人事定案 董座吳榮義
- 《通靈少女》阿樂學長虛構？ 索非亞：不要再問我學長是誰
- 千安俱樂部第20席 王勝偉報到
- C肝新藥健保給付再放寬資格
- 自由廣場》前瞻基建計畫三點商榷
- 風力逾10級 4處國道封路
- 〈謠言終結站〉肌梗塞快就醫 咳10秒自救沒根據
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Infrastructure review blocked by KMT protest
- 雜草比韭菜高 「懶惰」青農拿產銷履歷
- 「首輪新秀」頭銜 不再困擾張閔勛
- 光復八德路口下陷 北市府促明晨部分開通
- 春夏(解放Bra)大戰 (輕)(透)(涼)升級+
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：海陸防禦首都圈 首納漢光兵推
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分