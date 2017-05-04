海陸防禦首都圈 首納漢光兵推

2017-05-04

〔記者涂鉅旻／台北報導〕「漢光卅三號」演習電腦兵推五月一日登場，國軍在參謀總長李喜明等高階將領帶領下扮演「藍軍」，抵擋國防大學扮演的「紅軍」入侵。值得注意的是，雖然此次兵推，模擬中國二○二五年，挾著三艘航空母艦、先進戰機等武力入侵台灣，但據悉，我國軍力部署，仍以現今狀況為主，因此日前進駐北投復興崗的海軍陸戰隊，也首度成為兵推之中防禦首都圈的重要部隊。

海軍陸戰隊進駐復興崗

據透露，國防部進行漢光電腦兵推時，由各單位高層、高司聯參官員擔綱指揮要角，模擬各項情境，但基層部隊不會實兵調動，而是繼續從事例行操演，待五月廿二至廿六日實兵操演時，進一步驗證部隊實戰能力。雖然國防部將此次電腦兵推時間點，設定於二○二五年，但部隊部署仍以現今駐地、規模為主，不會有太大變動。

值得注意的是，由於海軍陸戰隊六六旅一個步兵營，已在今年四月左右進駐北投復興崗，因此這也是海軍陸戰隊單位首度在漢光兵推中，與陸軍關渡指揮部、憲兵指揮部等一同肩負固守首都圈重任。

有助反制中國斬首部隊

國軍內部考量，海軍陸戰隊進駐首都圈，有助於有效反制中國空降軍等「斬首部隊」，並加強淡水河、關渡平原等防衛戰力，避免敵軍深入我國政經中樞。

不過，軍方官員對於此次漢光兵推情境、部署等，一概不評論。

除了「漢光演習」電腦兵推，各部隊例行操演照常進行，陸軍航特指揮部除悍馬車空投、特種地形跳傘訓練之外，近期也在谷關特戰訓練中心展開基地訓練，讓特戰傘兵藉由「山地叢林戰」、「空中突襲作戰」、「水域特種作戰」等強化戰訓本務；陸軍一○四旅「常山部隊」則模擬輜重遭突襲、縱火、毒氣渲染等情境，驗證營區安全相關演練。