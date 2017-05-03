深化納粹大屠殺認知 以色列推動教學交流

2017-05-03

〔記者呂伊萱／台北報導〕新竹市私立光復高中學生去年在校慶活動中，變裝扮演納粹，引發軒然大波，以色列駐台代表游亞旭說，正與以色列相關單位擬定教學交流計畫，希望促成台灣教育者親赴以色列，以深化台灣對納粹大屠殺事件的認識與關懷，若順利啟動該計畫，將是首次在台實施。

以色列辦事處上週三舉辦食譜書《耶路撒冷》新書發表會，游亞旭會後表示，學校雖已道歉，學生也表達遺憾與歉意，但「這些並不足夠」，因為學生們的動機並非出於反猶太主義或新納粹主義，而是「缺少歷史認識的無知」。

游亞旭說，以色列代表處正與台灣教育部密切聯繫，希望與以色列猶太大屠殺紀念館等單位合作，啟動一個教學交流計畫，規劃每年開放十五到廿五名台灣教育者，前往以色列學習相關史料和教材，再回台傳授。