焦點評論》不知所云的抗爭

2017-05-03

記者邱燕玲／特稿

立法院長蘇嘉全昨召集朝野協商前，找了朝野代表私下溝通議事的進行，國民黨團總召廖國棟因感冒要去看醫生，請王育敏、賴士葆去談，期間對前瞻條例提了幾個建議，蘇嘉全與民進黨團總召柯建銘認為也不是沒道理，可以與行政部門溝通納入，蘇因此請藍委回去向國民黨團說明，並出席朝野協商溝通，以便讓院會可以進行，沒想到卻換來一句「我只代表我自己」，並拒出席朝野協商，讓參與協商者無力、傻眼。

這是立院陷入僵局的現況，也是國民黨大選慘敗至今仍「群龍無首」的窘境。

經濟、內政聯席會上週審查前瞻條例時，廖國棟原答應民進黨團不杯葛，但這協議卻讓其他藍委不滿，直接推翻，廖只好在委員會聯席審查時帶頭掀桌、丟抽屜抗爭；之後又在議場佔領主席台，讓院會空轉。但連佔領主席台也只留下抗議標語，排班藍委坐在台下，不盡責的抗爭讓他黨立委在臉書PO文取笑。

年金改革的抗爭也讓外界看笑話。一開始黨團說會提版本，後黨主席洪秀柱說不應配合執政黨提版本，黨團又改口說不提黨版，最後成每個立委自己提案，莫衷一是、毫無章法。

委員會要逐條審查年改案時，也以「母親節到了，氣氛不對」等荒謬理由拖延，或以扭打攻擊，向不知在哪的支持者交代，卻無法在條文上展開實質攻防，唯一對外充分展現的，只有國民黨的智商。

過去民進黨佔領主席台抗爭，是有目標、有目的，但現在的國民黨抗爭，沒人看得懂其到底想要什麼。立院人士形容，黨團不聽廖國棟的，其他藍委也「一個推一個」，根本不知國民黨團現在誰說了算。

不過，當初規劃前瞻條例時只照顧執政縣市，卻未適度顧及其他縣市，也是執政團隊缺乏政治思維，導致現在受到強烈杯葛而必須付出的代價。