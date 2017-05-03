快訊PR 樂活新主張 從吃對做起
焦點評論》不知所云的抗爭
2017-05-03
記者邱燕玲／特稿
立法院長蘇嘉全昨召集朝野協商前，找了朝野代表私下溝通議事的進行，國民黨團總召廖國棟因感冒要去看醫生，請王育敏、賴士葆去談，期間對前瞻條例提了幾個建議，蘇嘉全與民進黨團總召柯建銘認為也不是沒道理，可以與行政部門溝通納入，蘇因此請藍委回去向國民黨團說明，並出席朝野協商溝通，以便讓院會可以進行，沒想到卻換來一句「我只代表我自己」，並拒出席朝野協商，讓參與協商者無力、傻眼。
這是立院陷入僵局的現況，也是國民黨大選慘敗至今仍「群龍無首」的窘境。
經濟、內政聯席會上週審查前瞻條例時，廖國棟原答應民進黨團不杯葛，但這協議卻讓其他藍委不滿，直接推翻，廖只好在委員會聯席審查時帶頭掀桌、丟抽屜抗爭；之後又在議場佔領主席台，讓院會空轉。但連佔領主席台也只留下抗議標語，排班藍委坐在台下，不盡責的抗爭讓他黨立委在臉書PO文取笑。
年金改革的抗爭也讓外界看笑話。一開始黨團說會提版本，後黨主席洪秀柱說不應配合執政黨提版本，黨團又改口說不提黨版，最後成每個立委自己提案，莫衷一是、毫無章法。
委員會要逐條審查年改案時，也以「母親節到了，氣氛不對」等荒謬理由拖延，或以扭打攻擊，向不知在哪的支持者交代，卻無法在條文上展開實質攻防，唯一對外充分展現的，只有國民黨的智商。
過去民進黨佔領主席台抗爭，是有目標、有目的，但現在的國民黨抗爭，沒人看得懂其到底想要什麼。立院人士形容，黨團不聽廖國棟的，其他藍委也「一個推一個」，根本不知國民黨團現在誰說了算。
不過，當初規劃前瞻條例時只照顧執政縣市，卻未適度顧及其他縣市，也是執政團隊缺乏政治思維，導致現在受到強烈杯葛而必須付出的代價。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 父母揭愛女遭誘姦 只因「不希望別人女兒也一樣」
- 「狼師」個資揭露 教局稽查補習班：4/29已離職
- 法國決選前 反恐警察逮5人起獲槍械
- 是否收留油桐樹 埔里覺靈寺將討論
- 韓干政門23日正式庭審 朴、崔有望「久別重逢」
- 尿尿像西瓜汁 膀胱長癌作怪
- 尋陳澄波足跡 訪嘉市找57畫架
- 《TAIPEI TIMES 焦點》KMT pans actuarial report on pensions
- 大聯盟滿1週之惑 胡智為求助殷仔
- 「有錢人玩女人叫做風流」 蕭永達:狼師課堂講謬論
- 面對補教狼師 警方建議學生、家長這麼做...
- 連3場完封 菅野締28年來紀錄
- 脫歐英鎊跌 溫網提高獎金補匯差
- 叩關WHO 蔡連發推特向國際喊話
- 艾德瑞吉像遊魂 馬刺慘敗頭號戰犯
- 證券行情表、證券表格
- 一條鼻胃管 讓小三舊怨浮上檯面
- 外縣市事廢夾帶焚化？ 新北︰全面清查
- 肉搜性侵案當事人 王如玄：對被害者是二度傷害
- 川普說提高汽油稅？白宮急滅火
- 登凱特上空照 檢方求處非常龐大的罰款
- 阿里山沼平公園 紫藤花瀑柔美
- 女作家父親誓言 用餘生揪狼師真面目
- 台南火車站機車臨停區 嚴抓單車違停
- 「戲台咖」爭鋒 朱芷瑩美腿尬虞姬
- 《小檔案》鼻胃管
- 甫繳租就被斷水電 恆春漁會市場攤商怒
- 機車騎上竹崎義仁吊橋 險象環生
- 只能搭專用車 幼童訪農博車不夠
- 鄭家堯性侵判2年8月 少女父︰我的母國判10年
- 補教老師有前科 連坐罰補習班
- 遇上瑞爾穆托 殷仔變得更主動
- 中清路黑板樹砍除 將改植灌木
- 改善空污 環團批「前瞻」看不到預算
- 元太與Terrada合推全球首款電子紙樂譜
- 高溫上看33度午後陣雨 週五鋒面通過全台轉濕涼
- 鹽水「豆簽羹媽媽」 獲選勞工模範母親
- 新北十「最」地景 市府設打卡地標行銷
- 川普願見金正恩 白宮忙擦屁股
- 復興國中高玟萱 鐵餅擲破宜縣紀錄
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：焦點評論》不知所云的抗爭
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分