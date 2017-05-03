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前瞻爭議 新北立委籲朱立倫踹共

2017-05-03

市府力爭經費 藍委卻要求退回計畫

〔記者鄭鴻達、何玉華、賴筱桐／綜合報導〕立法院內政、經濟聯席會今將重審「前瞻基礎建設特別條例草案」，新北市選出的多位民進黨籍立委昨指出，新北市長朱立倫一方面爭取經費，一方面國民黨團卻要求退回計畫，「令人錯亂」，呼籲朱立倫出面與他們溝通，為新北爭取建設。

新北市府發言人張其強表示，預計下週二或週五，由副市長李四川辦公室邀請所有新北市籍立委，當面簡報新北巿政府向中央爭取前瞻基礎建設預算的所有項目及內容，至於朱立倫是否出席，張其強則未回應。

民進黨立委吳秉叡、蘇巧慧、呂孫綾、張宏陸召開記者會。吳秉叡指出，朱立倫於公聽會中獅子大開口，向中央要錢，前瞻預算總額約八八○○億元，其中軌道建設佔四二四一億元，新北市府單此項目就爭取一三七二億元，加上其他項目，幾乎超過整體預算的一半，國民黨團卻佔領主席台，要求退回條例、重審預算，令人錯亂。

吳秉叡說，新北市府只發幾張公文即透過媒體向新北立委說要爭取哪些經費，但從未與立委溝通過，如此效果可能會大打折扣，希望國民黨團能與藍營地方政府溝通好，不要自相矛盾，也盼朱立倫能撥冗談談，「不要囫圇吞棗就丟過來， 要我們去爭取」。

朱立倫則在市政會議後受訪提到，已經將爭取前瞻計畫的書面資料送到中央，也希望透過轄區議員、立委，共同展現新北市的民意，大家不分黨派、共同努力。

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  • 民進黨立委呂孫綾(右起)、吳秉叡、蘇巧慧與張宏陸等，2日召開「前瞻不能退，團結為新北」記者會，要求新北市長朱立倫出來面對民意。（記者張嘉明攝）

    民進黨立委呂孫綾(右起)、吳秉叡、蘇巧慧與張宏陸等，2日召開「前瞻不能退，團結為新北」記者會，要求新北市長朱立倫出來面對民意。（記者張嘉明攝）

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