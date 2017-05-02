省諮議會71週年五一會慶
2017-05-02
台灣省諮議會昨舉行七十一週年五一會慶，邀請歷屆省議員、省諮議員「回娘家」，立法院長蘇嘉全、前省議長高育仁等人與省諮議長鄭永金一起坐在昔日議場內，觀賞當年的問政影片。
對於台灣省議會的牌樓被改成「立法院中部辦公室」，不少與會人士頗有微詞。應邀與會的監察院長張博雅說，立院中辦可以掛牌，但不可以把人家的牌子拿掉，這是乞丐趕廟公。蘇嘉全也說，歷史不能取代，這次省諮議會的預算完全沒刪，就是希望做好歷史保存工作，未來保證會恢復省議會響亮的招牌，列為古蹟來保存。（圖文：記者何宗翰）
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