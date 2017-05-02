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詹啟賢：國民黨過去未提撥退休金 違反勞基法

2017-05-02

〔記者林良昇／台北報導〕昨天是五一勞動節，國民黨主席候選人詹啟賢在談到黨工退休金時「自省」說，國民黨執政時，勞動主管機關對於勞動法令沒有落實，包括國民黨在內很多公司都違反勞基法，未提撥退休金、反而拿去投資，國民黨也是覺得拿去投資可多賺一點，沒想到政黨輪替後被黨產會凍結財產，發不出退休金，若一開始就依法，就不會出事。

詹也提到，國民黨過去對於該提撥給黨工的退休金，從好幾個黨主席以前就沒提撥，就算勞基法已規定要提撥黨工退休金，仍沒有提撥，那時就已違法。

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  • 國民黨主席候選人詹啟賢。（資料照,記者簡榮豐攝）

    國民黨主席候選人詹啟賢。（資料照,記者簡榮豐攝）

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