五二○會考換考場 教長：確保學生應考權益

2017-05-02

憂反年改陳抗

〔記者林曉雲／台北報導〕反年金改革團體揚言五二○要上街陳抗，撞期國中教育會考，教育部為避免影響考生，緊急將陳抗熱區中的北一女和成功高中考場，改為師大附中和建中，但北市國中學生家長會聯合會等團體昨赴教育部抗議，要求恢復原考場的規劃。不過，全國家長團體聯盟榮譽理事長吳福濱受訪時則說，教育部的決定是為確保考生不受任何干擾，應該予以支持。

教育部長潘文忠昨在立院教育委員會表示，所有安排以學生應考權益為最優先，相關輿情仍指有陳抗可能，換考場不是今天說、明天就能完成，相關作業需要一定的時間，請家長體諒配合。

家長團體不滿換考場

北市國中學生家長會聯合會總會長許孝仁表示，他已取得抗議團體承諾暫緩遊行，但教育部仍要更換考場，建中和附中一下子要擴大到兩千多人，且建中原無女廁，屆時吃飯、休息、冷氣都會是問題，懇請潘文忠做出明智決策，給考生一個公平安心的應考環境。

監督年金改革行動聯盟召集人黃耀南也到場表示，他已跟全國公務人員協會理事長李來希溝通過，當天是要「如影隨形」總統蔡英文行程，確定五二○不會上凱道，考場沒必要變更。

全家盟支持教部

但全國家長團體聯盟榮譽理事長吳福濱說，「不怕一萬，只怕萬一」，五二○是總統就職週年，誰也無法保證當天會不會有任何陳情抗議，教育部變更考場是為考生權益，保障學生不受到任何干擾，應該要支持。

吳福濱又說，況且反年改團體宣稱不上凱道，但又強調會對總統「如影隨形」，難道他們能左右總統的五二○行程嗎？這樣的保證矛盾百出，無法讓人信服。

潘文忠則籲請大家共同維護每位考生的權益，不要再影響他們的應考心情，附中和建中考場的所有設施，都會逐一檢視和安排，讓考生在最安定的情況下應考。