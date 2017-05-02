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立院初審年改》年輕公教：應另立新基金

2017-05-02

〔記者吳柏緯／台北報導〕立法院昨起審查年金改革法案，部分支持改革的團體及專家警告，若只是將減少的支出挹注到舊有基金，終究只能延後破產年限，對年輕世代面臨的年金問題並無幫助，呼籲應該此次就大刀闊斧止血，並另立新基金，盼能更加落實改革美意。

曾任年改會委員的全國教師工會總聯合會研究員吳忠泰指出，為了使年金破產延後，直接把所有減少支出的預算倒進退撫基金中，是自欺欺人，只是將青年公教人員綁在舊的基金裡，迫使他們繳費供退休的人員再多領十幾年。

他認為，若是沒有大刀闊斧止血，並另立新的基金，未來當二○四九年基金再度面臨破產時，下一代年輕人面臨的困境會比現在更大。

修法應以年輕人角度出發

對另立年金，公務革新力量聯盟發起人林于凱也表示，這是許多青年公教關心的議題。他分析，過往所造成的年金黑洞難以填補，政府推動的年金改革採溫和漸進，終究還是會面對基金用罄的情況。

林于凱指出，目前的年改草案中，考試院版草案明確提到一○九年七月一日以後新進人員將會與現行制度脫鉤，重新規劃退撫制度；立委段宜康所提的版本則提到，一一二年七月一日後，將制定退撫制度的日出條款。

至於現職人員，林于凱說，段宜康所提版本有特別說明，現職人員只要結清公繳與自繳的本利和後，可轉換到新退撫制度。這個條款對現職的青年公教來說是一大福音，也是跳脫舊基金的唯一解方。

吳忠泰也說，要向考試院版與段宜康版致敬，讓新進人員不被綁在舊基金、現職人員能夠「跳船」。他更呼籲，朝野黨團應以年輕人角度出發，先確保年輕公教人員的權益後，再思考已退休者該怎麼改。

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  • 全教總政策研究員吳忠泰。（資料照,記者廖振輝攝）

    全教總政策研究員吳忠泰。（資料照,記者廖振輝攝）

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