焦點評論》捍衛特定利益 國民黨醜態盡出
記者曾韋禎／特稿
國民黨為阻擋公務員年金改革，不但一而再、再而三地背棄以往承諾，並在審查過程中拋出各種無理、荒謬的杯葛手法，甚至不惜讓自己化身為無知幼兒，醜態盡出，只為捍衛特定族群之利益，寧願踐踏、傷害立法院的尊嚴與專業，卻對攸關多數的世代正義、改革進步視而不見。
對於年改案，國民黨先於四月七日同意，在不提復議下，十九日於委員會就各版本草案進行審查。然而在十九日當天，原宣示將提出版本的國民黨縮手，反要求須先召開公聽會，才能進入詢答程序；民進黨再次退讓，同意先召開兩場公聽會後，於昨日進入逐條審查。
到了昨日，國民黨竟然還有拖延的理由，除了前後將近六小時的跳針式冗長發言，還胡扯「母親節快到氣氛不對」、「勞動節而應於下午五時半結束」等理由，甚至要求先退回「前瞻基礎建設特別條例草案」才能審、要求行政院一週內清查各機關是否還有「不公義年金」文宣才能審、要求相關部會一月內就公聽會意見提出評析與專案報告才能審。
總算進入逐條審查後，國民黨更是無理取鬧，彷彿懵懂昏兒般，一一追問「章」、「節」、「通例」等「中央法規標準法」早就明確規範的法律體例；甚至連條文用字要用「或」還是「及」，堅持要聽取與本案完全無關的法務部意見。最後就在主席不願配合下，群起搗毀公物、圍毆主席。
無論是偏藍或偏綠的民調，都有超過六成的民意支持年金改革。國民黨為了選票考量，本已依職權提出十八％優存永不落日、已退者一毛不改的修正動議，但國民黨一方面質疑年改方案只能年省八十億元，另方面又號稱每年將讓退休軍公教荷包縮水千億元，明顯前後矛盾、自失立場。除了拖延、鬧場、杯葛，完全無計可施。
若國民黨自認年改是邪惡的階級、族群鬥爭，何不公開表態，未來民進黨砍多少、國民黨執政後統統補回去？選擇在審查過程使用幼稚無比的杯葛手段，又能爭取到什麼？
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