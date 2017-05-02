立院初審年改》公務員所得替代率、18趴 明天重頭戲
2017-05-02
〔記者曾韋禎／台北報導〕公務員年金改革方案昨終於進入逐條審查，一路從上午九時挑燈夜戰審到深夜十一時，完成「公務人員退休撫卹法草案」第一章「通則」的初審，通過採取本俸兩倍做為所得替代率計算基準。司委會明日將繼續審查，並進入最敏感的所得替代率與十八％優存之存廢。
藍委拖延戰術無效 進入逐條審查
由於立法院國民黨團祭出拖延戰術，甚至挑起近身肉搏戰鬧場，讓立法院司法及法制委員會遲至下午四時才正式展開逐條審查。
樓地板標準 無共識待協商
直至昨深夜十一時許完成初審「公務人員退休撫卹法草案」第一章「通則」。已完成審查的條文暫定，採取本俸兩倍做為所得替代率計算基準。但關於樓地板標準，因各黨版本略有差距，以及育嬰假停薪年資是否由政府負擔提撥費用，均先行保留。
眼見擋不下的國民黨立委，也分別提出修正動議。在所得替代率方面，包括林為洲、黃昭順、徐榛蔚、鄭天財均提案刪除第三十七條，等於主張已退者一毛都不砍。
在國民黨多個版本中，僅柯志恩提案，將分十年把年資三十年的所得替代率從七十七％砍至六十七％；改革幅度稍大於考試院版，但仍然小於民進黨、段宜康、時代力量、親民黨版本。
至於十八％優存的改革時程，林為洲版比照民進黨、考試院版，採六年歸零。賴士葆版維持八十歲以上的十八％，其餘人員將於第七年降至三％；鄭天財版則從十二％逐年降一％，第五年採台銀一年期定存利率加上七％，但設有九％的上限。
多位國民黨立委發言強調，年改修法應堅守信賴保護原則，不得溯及既往；大法官釋字七一七號只針對退休所得比在職所得高的人。
民進黨立委蔡易餘反駁國民黨說法，表示七一七號明顯指出，信賴保護原則要去衡量值得保護的對象與公益原則，何者為重，為何國民黨要拘泥在一毛都不能砍？
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 公務員代表：只要總統見我們 就接受年金改革
- 狂人即將相見！ 川普：我願會見金正恩
- 五二○會考換考場 教長：確保學生應考權益
- 立院初審年改》年輕公教：應另立新基金
- 詹啟賢：國民黨過去未提撥退休金 違反勞基法
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 鳳山摩鐵驚傳1死1傷 警封鎖現場調查中
- 明志科技大學5/3校園徵才 台塑、高鐵都來了
- 〈愛情隨堂考〉戀愛呆萌指數大評比
- 〈熱門族群〉蘋果、非蘋手機 美律、康控通吃
- 舉重亞錦賽三金 郭婞淳風光返國
- 倫登3轟10打點 雷神拒檢被打臉
- A7合宜宅剩餘戶招租 還有名額
- 〈熱門族群〉曇花一現?太陽能股5月見真章
- 〈戀愛翹翹板〉小吐槽引男友不悅 負面思考太沒自信
- 與警駁火後棄械投降 劉邦誠收押
- 民宅凌晨竄火舌 打火兄弟頂樓救下老夫婦
- 亞莉安娜919攻蛋 渡邊直美527辦個展
- 圓妻遺願 業者捐消防災情勘查車
- 《高抗災通信平台開拆前》網路頻斷訊 林邊人跳腳
- 陳意涵中國當導演 爆出有「反台獨保證書」
- 自由廣場》《青年論政》論健保外籍生納保爭議
- 新娘簽收賀卡 網路瞎掰前男友寄60萬
- 紅瓦厝60戶憂掏空 民代促建側溝
- 傳裸照還恐嚇 洋男判6月加勞務
- 身高不是問題 蔣淯安「勤」拿主控
- 5獲優秀教練獎 陳彥誠：態度重於成績
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Quibbles, scuffle drag out committee pension review
- 〈愛情軍師團〉4～5月徵文啟事
- 鄉鎮拒底渣 李進勇:不能什麼都不要
- 漢光兵推登場 美觀摩團仍由退將領軍
- 〈旅遊的滋味〉紅色城堡的美麗與哀愁
- 季季／招贅冠夫姓 － 我的母校「省立虎尾女中」
- 布袋戲偶好神 征服金鋼狼
- 久坐下肢腫 小心血栓奪命
- 梁聖岳辦出院 近日返台
- 〈逝去的愛〉我把對你的愛 鎖在那年塞納河上
- 05/02 各報重點新聞一覽
- 日月潭行動旅服 飯店餐車上路
- 球員平均年薪1922萬 軟銀居日職榜首
- 墾丁大街垃圾山 遊客搖頭
- 保全業法修正初審通過 70歲也能當保全
- 周董「滾出去」罵錯人 因心急護歌迷2度致歉
- 自由廣場》海上鐵棺材vs. F-35
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Thousands march in Taipei, Kaohsiung
- 逾200人幼兒園室內空品 後年納管
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：立院初審年改》公務員所得替代率、18趴 明天重頭戲
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分