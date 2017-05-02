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立院初審年改》公務員所得替代率、18趴 明天重頭戲

2017-05-02

〔記者曾韋禎／台北報導〕公務員年金改革方案昨終於進入逐條審查，一路從上午九時挑燈夜戰審到深夜十一時，完成「公務人員退休撫卹法草案」第一章「通則」的初審，通過採取本俸兩倍做為所得替代率計算基準。司委會明日將繼續審查，並進入最敏感的所得替代率與十八％優存之存廢。

藍委拖延戰術無效 進入逐條審查

由於立法院國民黨團祭出拖延戰術，甚至挑起近身肉搏戰鬧場，讓立法院司法及法制委員會遲至下午四時才正式展開逐條審查。

樓地板標準 無共識待協商

直至昨深夜十一時許完成初審「公務人員退休撫卹法草案」第一章「通則」。已完成審查的條文暫定，採取本俸兩倍做為所得替代率計算基準。但關於樓地板標準，因各黨版本略有差距，以及育嬰假停薪年資是否由政府負擔提撥費用，均先行保留。

眼見擋不下的國民黨立委，也分別提出修正動議。在所得替代率方面，包括林為洲、黃昭順、徐榛蔚、鄭天財均提案刪除第三十七條，等於主張已退者一毛都不砍。

在國民黨多個版本中，僅柯志恩提案，將分十年把年資三十年的所得替代率從七十七％砍至六十七％；改革幅度稍大於考試院版，但仍然小於民進黨、段宜康、時代力量、親民黨版本。

至於十八％優存的改革時程，林為洲版比照民進黨、考試院版，採六年歸零。賴士葆版維持八十歲以上的十八％，其餘人員將於第七年降至三％；鄭天財版則從十二％逐年降一％，第五年採台銀一年期定存利率加上七％，但設有九％的上限。

多位國民黨立委發言強調，年改修法應堅守信賴保護原則，不得溯及既往；大法官釋字七一七號只針對退休所得比在職所得高的人。

民進黨立委蔡易餘反駁國民黨說法，表示七一七號明顯指出，信賴保護原則要去衡量值得保護的對象與公益原則，何者為重，為何國民黨要拘泥在一毛都不能砍？

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  • 立法院司委會昨初審公務人員退休撫卹法草案，因不滿民進黨召委段宜康（右）準備處理條文，國民黨立委ㄧ擁而上包圍主席台，費鴻泰激動拔掉麥克風、廖國棟拿杯潑水砸桌杯葛議事。（記者簡榮豐攝）

    立法院司委會昨初審公務人員退休撫卹法草案，因不滿民進黨召委段宜康（右）準備處理條文，國民黨立委ㄧ擁而上包圍主席台，費鴻泰激動拔掉麥克風、廖國棟拿杯潑水砸桌杯葛議事。（記者簡榮豐攝）

  • 公務員年改》已退人員所得替代率比較表

    公務員年改》已退人員所得替代率比較表

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相關關鍵字： 18趴優存利息 公務員退撫法草案 年金改革 所得替代率
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標題：立院初審年改》公務員所得替代率、18趴 明天重頭戲


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