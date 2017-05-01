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蔡政府取消、淡化連結中國祭典》學者：台灣主體性確立 破除威權神話
2017-05-01
〔記者曾韋禎／台北報導〕蔡政府於去年五二○上台至今將近一年，以往包括黃帝、成吉思汗、鄭成功等國家祭典對象，均已陸續取消或限縮。政大台史所教授戴寶村對此表示，隨著台灣的民主化，勢必走向本土化，威權政府所建構的中華民族神話當然會被破除。
中央政府所主辦的國家級祭典，包括由總統府主辦、總統主祭的春、秋季國殤，分別於三月廿九日、九月三日在忠烈祠舉行。內政部則是於清明節前主辦遙祭黃帝陵，以往都由內政部長代表中樞主祭，但馬英九總統在上任後的二○○九年首開先例，親自以總統身分主祭，任內共六度出席。
不過，內政部今年以遙祭黃帝陵與春祭時間相近，參照地方政府合併舉行之做法，將兩祭典合併，順勢取消遙祭黃帝陵。
蒙藏委員會主辦的成吉思汗祭典是在農曆三月廿一日舉行，以往均由總統指派蒙藏會委員長主祭，並邀五院代表陪祭，馬英九則在去年首度親臨主祭；但蒙藏會也在今年首開先例，未對外公告「中樞致祭成陵大典」。兼任蒙藏會委員長的政務委員許璋瑤解釋，今年仍照常舉辦，只是未再邀請院際代表。
至於台南市政府主辦的鄭成功祭典，今年也打破五十四年來的中樞主祭慣例，行政院不再指派內政部長代表出席。
戴寶村指出，隨著台灣不斷的民主化，就會伴隨本土化，重新審視台灣的主體性；以往威權政府所建構的中華民族神話就會被質疑，例如黃帝怎會與台灣的原住民、新住民有關係？成吉思汗更不是中華文化的一部分，自然就會出現這樣的過程。
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