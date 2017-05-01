立委：婦聯會若解散 財產應充公

2017-05-01

〔記者陳鈺馥／台北報導〕婦聯會及旗下基金會坐擁逾四百億元資產，每年利息收入高達三億元，民進黨立委陳其邁指出，婦聯會以政治團體名義規避監督，又以公益慈善團體身分免繳所得稅，大鑽法律漏洞逃漏稅，內政部應立即整頓不法，限期撤換負責人，並要求修改組織章程，避免財產淪落少數私人手中。

陳其邁表示，婦聯會至少收了二百四十億元勞軍捐，長年來不登記為社團法人，用特權立案為政治團體規避政府監督，每年利息收入高達三億元，按營所稅稅率十七％，依法應向國稅局如實申報，卻以「教育文化公益慈善機關或團體免納所得稅適用標準」來逃漏稅，至少漏報了五億元所得稅。

內政部應要求婦聯會修改章程

陳其邁說，婦聯會不是公益團體，已被國稅局認定不符合免稅資格要求補稅，而婦聯會章程也沒明定解散後財產的歸屬，故不符合免納所得稅適用標準，內政部應立即要求婦聯會修改章程，並撤換違法負責人。

民進黨立委賴瑞隆痛批，婦聯會是蔣宋美齡一手把持的特權團體，國民黨政府以及官員都怕她，賴瑞隆質疑，婦聯會不受監督，長年逃漏稅竟沒事，敢無視政府要求，不交代勞軍捐流向，也長期不開會員大會，完全無視「人團法」規定，內政部應做好將其解散準備，將財產收歸國有，避免淪落少數人手中。

內政部民政司表示，婦聯會原為社會團體，一九九○年申請改成政治團體，內政部依法審核立案為政治團體，不過當年以「形式審查」方式，讓其運作依其章程辦理。

民政司指出，婦聯會章程確實沒有訂定解散後財產要如何處理，既然章程沒訂，當然不符合免稅標準，婦聯會也沒提供歷年完整財報及勞軍捐資料給內政部，後續將依法處置。