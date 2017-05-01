| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 避免寶寶免疫力失調 家長該注意
 首頁 > 政治

立委：婦聯會若解散 財產應充公

2017-05-01

〔記者陳鈺馥／台北報導〕婦聯會及旗下基金會坐擁逾四百億元資產，每年利息收入高達三億元，民進黨立委陳其邁指出，婦聯會以政治團體名義規避監督，又以公益慈善團體身分免繳所得稅，大鑽法律漏洞逃漏稅，內政部應立即整頓不法，限期撤換負責人，並要求修改組織章程，避免財產淪落少數私人手中。

陳其邁表示，婦聯會至少收了二百四十億元勞軍捐，長年來不登記為社團法人，用特權立案為政治團體規避政府監督，每年利息收入高達三億元，按營所稅稅率十七％，依法應向國稅局如實申報，卻以「教育文化公益慈善機關或團體免納所得稅適用標準」來逃漏稅，至少漏報了五億元所得稅。

內政部應要求婦聯會修改章程

陳其邁說，婦聯會不是公益團體，已被國稅局認定不符合免稅資格要求補稅，而婦聯會章程也沒明定解散後財產的歸屬，故不符合免納所得稅適用標準，內政部應立即要求婦聯會修改章程，並撤換違法負責人。

民進黨立委賴瑞隆痛批，婦聯會是蔣宋美齡一手把持的特權團體，國民黨政府以及官員都怕她，賴瑞隆質疑，婦聯會不受監督，長年逃漏稅竟沒事，敢無視政府要求，不交代勞軍捐流向，也長期不開會員大會，完全無視「人團法」規定，內政部應做好將其解散準備，將財產收歸國有，避免淪落少數人手中。

內政部民政司表示，婦聯會原為社會團體，一九九○年申請改成政治團體，內政部依法審核立案為政治團體，不過當年以「形式審查」方式，讓其運作依其章程辦理。

民政司指出，婦聯會章程確實沒有訂定解散後財產要如何處理，既然章程沒訂，當然不符合免稅標準，婦聯會也沒提供歷年完整財報及勞軍捐資料給內政部，後續將依法處置。

廣告
  • 民進黨立委陳其邁。（資料照,記者簡榮豐攝）

    民進黨立委陳其邁。（資料照,記者簡榮豐攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 內政部 婦聯會 陳其邁
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
素食版✧打拋肉
香噴噴✧鹹酥蝦
自製炸雞塊好簡單！
炒高麗菜有撇步！
轉寄

標題：立委：婦聯會若解散 財產應充公


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月1日‧星期一‧丁酉年四月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.