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婦聯會 曾被追繳5.1億所得稅

2017-05-01

免稅團體竟被查出逃漏稅

〔記者楊淳卉、王孟倫／台北報導〕行政院黨產會日前已針對婦聯會召開聽證程序，除了釐清其是否曾受國民黨控制外，黨產會還發現，婦聯會向來屬「免稅團體」，卻在二○一一年支出了五億一千萬餘元的「所得稅補繳」費用，令人費解。黨產會委員施錦芳昨受訪表示，既然要補稅，代表國稅局認為婦聯會部分支出不符合其創設目的之免稅標準，質疑「國稅局審核可能對婦聯會太過寬鬆，原因為何？」

國稅局認定 支出未符免稅標準

國稅局回應，所有稅務稽徵相關作業，都是依法行事，對任何一個團體適用相關免納所得稅標準，包括婦聯會在內，都是一視同仁、採取一致性做法。

婦聯會委任律師徐履冰日前在聽證會中說明，「婦聯會有補繳五年的稅」，近期就會修改章程，以符合相關規定。

婦聯會長期屬免稅團體，免納所得稅。根據「教育文化公益慈善機關或團體免納所得稅適用標準」，團體用於其創設目的有關活動支出，不低於基金之每年孳息及其他各項收入的六十％，即符合免稅標準。

然而黨產會調查，在婦聯會二○○六年至二○一五年收支餘絀表中，二○一一年的「其他支出」竟高達五億一千萬餘元，明顯高於其他年度近千倍；經查，該金額為婦聯會「所得稅補繳」之費用，但該金額是補繳了幾年所得稅，還要國稅局提供資料。

施錦芳：稅務機關偏袒婦聯會

施錦芳表示，婦聯會在過去這麼長的時間是免稅團體，「國稅局隨便審查一下就過了」，但二○一一年隨隨便便就補繳了五億多元，顯示婦聯會部分支出根本不符合「用於創設目的有關活動支出」的免稅標準，國稅局對一般人民課稅錙銖必較，但對婦聯會審核是否太過寬鬆？施錦芳指出，婦聯會每年光是銀行利息收入就高達三、四億元，二○○九年度利息收入更有八億餘元，「高利息又不用繳稅」，資產就這樣快速累積。

國稅局：依法行事 絕無偏袒

施錦芳質疑，婦聯會在二○一一年補繳五億多元所得稅，當時的「免納所得稅適用標準」規定，用於與其創設目的有關活動支出必須達各項收入的七十％，才符合免稅標準，但該標準卻於二○一三年下修為六十％，「很合理懷疑根本是為了婦聯會改的」。

對於稅務機關是否偏袒婦聯會？國稅局指出，法規已明定標準，如果有漏報收入、或不符規定者，應該補繳就要補繳，絕不會有所謂針對性或去偏袒任何一團體。

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  • 婦聯會大樓。（資料照,記者陳志曲攝）

    婦聯會大樓。（資料照,記者陳志曲攝）

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相關關鍵字： 國民黨附隨組織 婦聯會 黨產會
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標題：婦聯會 曾被追繳5.1億所得稅


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