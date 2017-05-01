小檔案：中華救助總會

2017-05-01

中華救助總會前身「中國大陸災胞救濟總會」成立於1950年4月，為當時總統蔣介石反共復國理念下，由各界人士成立之組織，當年監委居正、第一夫人蔣宋美齡、內政部長谷正綱等人任理事，谷並擔任理事長，領導救總逾40年。

救總早期受政府委託承辦救濟中國流亡人士、安置難民的業務，也在中國各地進行空投、空飄各類物資及蔣介石文告等政治文宣工作。兩岸情勢轉變後，救總業務改為協助中國配偶、泰緬僑生獎助等。（記者楊淳卉）