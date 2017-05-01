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黨產會查附隨組織 下波鎖定救總

2017-05-01

〔記者楊淳卉／台北報導〕繼婦聯會後，在扁政府時期列為國民黨附隨組織的社會團體「中華救助總會」（救總）也被行政院黨產會盯上展開調查。救總成立時充滿官方政治色彩，還曾因長期無償佔用台北市信義區、新北市汐止區市價逾七十億元的國有地引發爭議，黨產會發言人施錦芳表示，黨產會對救總還在調查階段，聽證程序時間與追徵標的仍在研議中。

曾長期無償佔用信義區國有地

中華救助總會前身「中國大陸災胞救濟總會」成立於一九五○年四月四日，宗旨為「以胞愛發揚民族精神，以救濟團結反共力量」，表面上是民間組織，實際業務是接受政府委託，承辦救濟中國流亡人士業務。救總一九九一年八月更名為「中國災胞救助總會」，二千年五月再更名為「中華救助總會」，現任理事長為張正中，張曾任國民黨文工會、組工會副主任。

銓敘部調查 列黨職併公職團體

救總早期也從事政治宣傳工作，如對中國空投、空飄政治文宣等，是具有濃厚官方性質的社團。此外，救總還是銓敘部二○○六年調查所列「黨職併公職」的團體之一，與國民黨關係不言而喻。

除了救助工作，救總早期還設立台北兒童福利中心、職業訓練所、翠柏新村老人安養中心等社福設施。隨兩岸關係變化及台灣民主化，為了規避黨國不分的質疑，救總於一九九四年捐助成立「中華文化社會福利事業基金會」，將上述原所屬社福設施，轉由中華文化基金會管理。

但令人詬病的是，這些社福設施用地都是由政府無償撥用，還由政府撥款補助興建。

有關救總佔用國有地情形，國產署副署長邊子樹去年於立院答詢時曾提及，國有地部分在台北市信義區有一．二七公頃，在新北市汐止區有一．一公頃。據了解，其中所指汐止區用地，就是由政府無償撥用並補助興建的翠柏新村，安養對象多為退休公教人員、老年歸國僑胞等。

立委：佔地蓋幼稚園 年收2億

台北兒童福利中心則位於台北市忠孝東路五段與松信路附近，屬都市計畫第三種住宅區及機關用地，內政部一九七五年六月以「中國大陸災胞救濟總會（救總）設立兒童之家及職業訓練所需要」，報奉行政院核准撥用該土地，但在內政部完成無償撥用前，救總即已先借用。

民進黨立委姚文智曾指出，中華救助總會佔有的精華地位於北市信義區，十九筆共七千七百廿九坪，市價七十七億餘元，其中有五千一百一十八坪土地用來經營豪華幼稚園，每年收入二億多。國產署二○一一年開始追討租金。邊子樹曾說明，對於相關國有地，救總除要拆除部分土地的地上物騰空返還，另外一部分則要向國產署租用。

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  • 台北兒童福利中心是由救總捐助成立的中華文化社福基金會管理。（記者廖振輝攝）

    台北兒童福利中心是由救總捐助成立的中華文化社福基金會管理。（記者廖振輝攝）

  • 翠柏新村老人安養中心是由救總捐助成立的中華文化社福基金會管理。（記者吳昇儒攝）

    翠柏新村老人安養中心是由救總捐助成立的中華文化社福基金會管理。（記者吳昇儒攝）

  • 中華救助總會。（記者黃耀徵攝）

    中華救助總會。（記者黃耀徵攝）

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