黨產會查附隨組織 下波鎖定救總
〔記者楊淳卉／台北報導〕繼婦聯會後，在扁政府時期列為國民黨附隨組織的社會團體「中華救助總會」（救總）也被行政院黨產會盯上展開調查。救總成立時充滿官方政治色彩，還曾因長期無償佔用台北市信義區、新北市汐止區市價逾七十億元的國有地引發爭議，黨產會發言人施錦芳表示，黨產會對救總還在調查階段，聽證程序時間與追徵標的仍在研議中。
曾長期無償佔用信義區國有地
中華救助總會前身「中國大陸災胞救濟總會」成立於一九五○年四月四日，宗旨為「以胞愛發揚民族精神，以救濟團結反共力量」，表面上是民間組織，實際業務是接受政府委託，承辦救濟中國流亡人士業務。救總一九九一年八月更名為「中國災胞救助總會」，二千年五月再更名為「中華救助總會」，現任理事長為張正中，張曾任國民黨文工會、組工會副主任。
銓敘部調查 列黨職併公職團體
救總早期也從事政治宣傳工作，如對中國空投、空飄政治文宣等，是具有濃厚官方性質的社團。此外，救總還是銓敘部二○○六年調查所列「黨職併公職」的團體之一，與國民黨關係不言而喻。
除了救助工作，救總早期還設立台北兒童福利中心、職業訓練所、翠柏新村老人安養中心等社福設施。隨兩岸關係變化及台灣民主化，為了規避黨國不分的質疑，救總於一九九四年捐助成立「中華文化社會福利事業基金會」，將上述原所屬社福設施，轉由中華文化基金會管理。
但令人詬病的是，這些社福設施用地都是由政府無償撥用，還由政府撥款補助興建。
有關救總佔用國有地情形，國產署副署長邊子樹去年於立院答詢時曾提及，國有地部分在台北市信義區有一．二七公頃，在新北市汐止區有一．一公頃。據了解，其中所指汐止區用地，就是由政府無償撥用並補助興建的翠柏新村，安養對象多為退休公教人員、老年歸國僑胞等。
立委：佔地蓋幼稚園 年收2億
台北兒童福利中心則位於台北市忠孝東路五段與松信路附近，屬都市計畫第三種住宅區及機關用地，內政部一九七五年六月以「中國大陸災胞救濟總會（救總）設立兒童之家及職業訓練所需要」，報奉行政院核准撥用該土地，但在內政部完成無償撥用前，救總即已先借用。
民進黨立委姚文智曾指出，中華救助總會佔有的精華地位於北市信義區，十九筆共七千七百廿九坪，市價七十七億餘元，其中有五千一百一十八坪土地用來經營豪華幼稚園，每年收入二億多。國產署二○一一年開始追討租金。邊子樹曾說明，對於相關國有地，救總除要拆除部分土地的地上物騰空返還，另外一部分則要向國產署租用。
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