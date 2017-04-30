一週大事》4月23日至29日

2017-04-30

國內：

●立法院二十五日三讀通過「公職人員年資併社團專職人員年資計發退離給與處理條例」，黨職併公職人員將重計月退俸，以往之溢領應向國民黨或卸任政務人員追討。

●教育部長潘文忠二十八日宣布，原訂明年八月上路的十二年國教課綱，延後一年實施；大學考招連動新制也因此延至二○二二年實施。

●經濟部水利署二十八日舉行抗旱會議，解除新北板新、林口、桃園、新竹等供水區的一階限水，嘉義、台南、高雄繼續維持一階限水。

國外：

●法國總統選舉二十三日進行首輪投票，中間偏左的「前進黨」馬克宏、極右派「民族陣線」的瑪琳．勒班進入決選；「共和黨」、「社會黨」等兩大傳統政黨首度缺席決選。

●中國首艘自製航空母艦在二十六日正式下水，最快將於二○一九年服役。

●駐韓國美軍二十六日凌晨突襲部署「戰區高空防禦系統」（ＴＨＡＡＤ，薩德）的核心組件，預計下月啟動。韓國防部指出，薩德已能截擊彈道飛彈。