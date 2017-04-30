星期專論》川普當家百日：虛多於實

2017-04-30

◎王景弘

在大選前，川普誇張成性，口不擇言，連他的死忠都承認他「沒有總統樣」，但保證他選後言行會改，「像個總統」。現在入主白宮百日，他卻是本性難移，表演多於真實，紛爭多於成就，外交勇於內政。

入主白宮百日 紛爭多於成就

川普選前承諾，施政百日會讓人耳目一新；保守派支持者也寄望他展現魄力，清除歐巴馬的溫吞，以美國優先，重建美國經濟與雄風。現在他卻改口，斥責以百日論斷施政成敗是荒謬，顯然有自知之明，他的百日執政，乏善可陳。

美國選民對川普的看法，現在仍然兩極，華盛頓郵報與ＡＢＣ的民調，他的認可度四十二％，不認可度五十三％，那是從艾森豪以來，百日民調認可度最低，也是唯一不認可度超過認可度的總統。

當然，百日民調可能仍反映川普所得選民票遠低於希拉蕊的事實；希拉蕊的支持者仍心有未甘，而川普的支持者對他期望仍高，但這個政治素人給人的印象，確實是「玩家」成分高，「勤政」成分少。

新政府的成績，最先看人事安排與政策的出新。川普政府重要決策及執行官員，大部份仍虛懸，進度遠比歷任落後，一方面是因為他不是傳統政治人物，欠缺廣泛人脈，另一方面學界和前共和黨政府官員選前表態不看好他，甚至反對他，這些人不屑在他政府工作，他也記仇不重用，可用之人便大減。

人事尚未定位 政策還在衝撞

更嚴重的是他用的人，一開始便紛爭不斷：白宮國家安全顧問弗林與俄國大使有接觸，卻蓄意隱瞞和說謊，被迫去職；勞工部長剛獲提名便因為被指控剝削勞工而自退；他的高級白宮顧問破壞體制，硬擠進國安會，引發爭議，最後又被排擠出局；他「內舉不避親」，也不忌利益衝突，重用女兒、女婿，令人側目。

川普繼承父業搞房地產、開旅館、賭場、休閒中心，主辦選美，成搞笑電視明星，一生經歷都是接近輕鬆玩樂；他批評歐巴馬工作不力，沉迷高爾夫球，但他入主白宮後，空軍一號成玩具，週末便飛佛羅里達自家高爾夫球場休閒中心；朝鮮情勢緊張，他球照打、太陽照曬。

實質政策方面，最重要的競選支票仍未兌現：他誓言要廢除歐記健保，在共和黨掌握多數的國會仍遭挫敗；嚴行遞解非法移民的行政命令被法官一再裁決抵制，地方政府不配合執行；要墨西哥付錢建築美墨邊境圍牆，現在卻要國會撥款；個人及公司減稅案，二十六日才宣佈大原則；企業鬆綁仍在全面檢討。

外交事務果斷 反而最受喝彩

川普習慣的公司總裁、執行長作風，搬進白宮並不能運用自如，在內政上，國會與法官都有制衡的權力。他比較能發揮果斷氣魄，最受喝彩的反而是在外交事務上的作風。

「美國第一」的口號曾令盟國擔心他走向孤立主義，「北約已過時」的言論，造成歐洲震撼；要重新檢視「一中」政策、中國貿易不公、及對北韓約束不力，都讓中南海不安；他隨興所至，未經幕僚作業的「推特」，泛評時事，讓爭論不斷。

但他不可測的「狂人」性格，迫使習近平急忙登門拜訪，而川普更在與習近平會晤時，「談笑用兵」，發動對敘利亞飛彈攻擊，緊接著又以巨型炸彈攻擊阿富汗的伊斯蘭國基地，並派卡爾文森號航空母艦攻擊群轉向威懾北韓；他也可以面不改色，強調北約組織的功能猶在，和中國沒有操作人民幣。

羅斯福的百日新政，不但人事就緒，重大改革立法也已經完成，這是川普所難望其項背。即使不能以百日論成敗，但川普總統的未來也充滿不確定。樂觀者預言他會受女婿幫的影響，回到傳統共和黨主流，挾共和黨在國會的多數，走向穩定執政。如此轉彎明顯失信、也失面子，但對他而言，代價不算高。

最壞的估計是他公私不分，女兒女婿也不知嚴守利益衝突的分寸，被抓到把柄，民主黨乘機反撲，在明年期中選舉奪回國會多數；甚至有一個非明星級教授，去年以獨創模型，料中被看衰的川普會當選，現在他更驚人預言，川普將會因為利益衝突問題被國會彈劾下台。

川普有人愛、有人恨，人生充滿戲劇性和不可預測性，執政百日人事未定位，政策還在衝撞，他真正的難題才剛開始。（作者王景弘，資深新聞工作者）