美國會支持對台軍售 助台國防自製

2017-04-30

羅曼：F35不可能售台 台應續購F16

〔駐美特派員曹郁芬／華府廿八日報導〕美國參議員魯比歐的資深幕僚佛萊今天表示，美國國會對台灣的支持仍強勁，希望未來幾個月會有一批新的對台軍售。不過傳統基金會亞洲部主任羅曼認為，美國不可能提供F35戰機給台灣，台灣考慮採購最先進的F16更實際。

傳統基金會今天邀請曾訪問台灣的佛萊以及參議員賈德納的外交幕僚柯瑞斯汀，談美國國會對亞洲政策的看法。

佛萊表示，國會在對台軍售上扮演關鍵角色，他不認為川普政府已經準備好了一套對台軍售的方案，但包括魯比歐在內的參、眾議員都支持這樣的一套軍售案。他了解，台灣新政府在討論國防自製，美國應該盡其所能地支持台灣。

柯瑞斯汀則說，他並不知道川普有大型的對台軍售，但賈德納議員絕對是支持台灣的，他們希望見到相關的主管官員能就任以充分執行這些政策。

羅曼表示，台灣要考慮優先順序，得到它最需要的，蔡英文說F35戰機的採購是個選項，但他會忠告蔡英文考慮其他選項，因為F35不可能提供給台灣，如果台灣真需要新戰機，不如把焦點放在能得到性能最佳的F16戰機上。

佛萊說，國會將樂意提供台灣任何他們想要的F16戰機，除了軍事採購，蔡英文還有企圖心強大的國防自製計畫。美國樂見盟邦增加國防預算，但最終是台灣決定資源要如何分配，再和美方展開諮商。

羅曼也說，雖然過去廿四小時蔡英文總統和川普總統的專訪內容引起很多騷動，但美國對台灣的支持是結構性的，川普不可能一夜之間改變美國對台政策，外界在討論外交政策時過度專注於行政部門，事實上，國會在外交和貿易政策上有一半的決定權。

佛萊表示，他很關切川普政府會透過北韓議題這個三稜鏡來看待美中關係，甚至整個亞洲政策，但現在還言之過早。中國不是解決北韓問題的唯一答案，事實上他懷疑中國會幫美國解決北韓問題，美國本身可以採取一些行動，參議員賈德納下週就要提出一個新的制裁北韓的法案，另外，美國可以敦促其他國家關閉北韓的大使館。