場邊觀察》一場找不到亮點的選舉

2017-04-30

記者施曉光／特稿

國民黨主席選舉首場電視政見會昨舉行，或許因為先前網內互打，發動者往往成黨內眾矢之的，基於避免挑起反感，昨日六位候選人可謂四平八穩、各言爾志，完全找不到亮點，但為了要有話靶，原本在場外的無干第三方—民進黨，也就平白無端地「躺著也中槍」。

六人昨日全部收起短距攻擊武器，改以遠端飛彈，砲口對外射向綠營，這場原先被國民黨中央形容為「具有辯論性質的政見會」，別說火光，就連硝煙味也幾乎聞不到，即使有人放了暗箭，充其量也只能算是星火，而且還是晦暗不明。

先前一再呼籲各方口吐蓮花的洪秀柱，為了破解主要對手吳敦義豐厚的政治資歷與黨內名望，昨日以點到為止的方式，強調「社會信賴感遠比資歷重要」，訴求未來黨魁不能再走老路，沉浸過去的醬缸文化與選舉動員模式，將重心放在向黨員做感性訴求，強調一年來自己歷經煎熬卻甘之如飴，「因為我希望改變我的政黨」，只為喚醒當年換柱時柱粉熱情。

另一位吐劍光的人則是郝龍斌，透過形塑自己是無私無我的抬轎者，暗批不排除參選二○二○的吳敦義、詹啟賢把黨魁當下一個位置的跳板，並點名「指正」吳敦義稱如果進入二輪投票，會造成黨分裂的說法不當。反倒舌粲蓮花的吳敦義，收起鋒利的唇槍，表現異於平常，除了砲打二○二○對手蔡英文，就是不斷向黨員自我標榜是藍營二○○八年奪回政權的「勝利方程式設計者」，描繪二○二○可以複製二○○八經驗的遠景。

詹啟賢則以蔡英文當年率領民進黨走出二○○八谷底，贏得二○一四、二○一六選舉的模式為範本，向黨員訴求自己是不一樣的人選，可以改變社會對國民黨的形象，拓展中南部版圖，一肩承擔黨二○一八與二○二○的責任。

至於另外兩位候選人潘維剛與韓國瑜，前者要求對手承諾二○一八沒有「三都」，就要交出黨魁，但無人應和；後者為了吸引媒體注意，自嘲資歷淺、頭髮少，甚至要求鏡頭特寫，搞笑發言倒也博取了一些注意。