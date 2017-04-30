國民黨魁選舉政見會 郭台銘成2020話題
〔記者施曉光、涂鉅旻、蔡亞樺／台北報導〕國民黨主席選舉首場電視政見發表會昨天登場，六位候選人首度同台較勁，對於二○二○大選奪回政權，有人展現願意承擔的勇氣，有人表態自己不會參選，也有人模稜兩可，但最後成為媒體焦點的竟是不在場的鴻海集團董事長郭台銘。
郝：會三顧茅廬 洪：不排除任何人
點燃郭台銘話題的是候選人郝龍斌。他表示，黨魁不是下一個政治位置的跳板，目前所有民調都顯示，只有郭台銘有機會打敗蔡英文總統，又符合人民對領導人的需求，如果當選，包括郭台銘在內，只要誰能代表國民黨贏得選舉，自己會三顧茅廬、五顧茅廬，讓這位人士帶領國民黨重返執政。
除了郝龍斌，另一位明確表態不選的候選人是洪秀柱，她指出，誰最獲得人民擁戴，自然由誰出征，並保證未來四年，自己會是帶領國民黨員成為勝選者的「Maker」，人選可以是江啟臣、蔣萬安、侯友宜、韓國瑜或任何人，「但絕不會是洪秀柱自己」。
至於媒體提到郭台銘，洪秀柱說，她會創造贏的勢與氣氛，且不排除任何一人，但也要尊重個人意願。
不過，另一位候選人吳敦義會後受訪表示，現在言之過早，而且國民黨不能一廂情願，他認為郭台銘可以保留做為可能人選，但仍應先從黨內挑選，如果沒有，才從有意願的友黨人士中例如郭台銘挑選。
吳：不能強押上轎 詹：應務實面對
至於是否可能擔任郭台銘副手，吳敦義說，他不會當任何人的副手，也不會去卡這個位置；對於是否參選總統？吳則拒絕表態，只說他不能講死、講絕。
吳敦義結束政見會後，參加北市南港區「與黨員有約」活動時也說，郭台銘願意接受徵召很好，但「如果他不肯，也不能強押上轎。」
候選人詹啟賢則向黨員訴求，未來的黨主席必須要有勇氣承擔二○二○大選，具有使命感與企圖心，才能把國民黨帶出一條生路，讓焦慮的黨員放心。
至於是否推郭台銘代表參選，詹啟賢說，郭台銘與他有一定交情，且兩人曾經談過這個話題，但他不能代郭答覆，並強調如果國民黨一廂情願，郭又不能答應，到時候國民黨會為人選手忙腳亂，「這種事不能臨時抱佛腳」，國民黨應務實面對。
潘：至少拿下三都 韓：不團結必敗
候選人潘維剛則喊出二○二○要讓「綠色恐怖」倒下，希望其他候選人能與她一樣承諾，二○一八年地方選舉六都至少拿下三都，否則黨魁就應立刻辭職。
另一位候選人韓國瑜未在選舉議題上多著墨，只強調百姓投票給民進黨，並非綠營「男帥女美」，而是民眾「太討厭國民黨、希望過好日子」，國民黨如果選後還分裂、不團結，將必敗無疑。
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標題：國民黨魁選舉政見會 郭台銘成2020話題
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