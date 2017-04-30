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美加日法德代表晤世衛 挺台參與WHA

2017-04-30

〔記者李欣芳、彭琬馨／台北報導〕本屆世界衛生大會（ＷＨＡ）的報名時間將在五月八日截止，我國至今仍未接獲邀請函，政府高層昨表示，雖然情勢不樂觀，今年恐怕還是要等到網路報名截止的最後一刻，答案才會揭曉，不過，我方也有備案。

有無邀請函 恐等到最後一刻

ＷＨＡ五月廿二日將在瑞士日內瓦登場，政府相關官員昨分析說，去年我國是在網路報名截止的最後一刻才收到邀請函，且決定率團參與，但今年參與ＷＨＡ的整體氣氛不樂觀，中國方面對台灣能否參與ＷＨＡ的態度，確實不若去年相對友善。

由於蔡政府拒絕承認中國片面認定的「九二共識」，外界因此擔憂我國今年恐無法接到ＷＨＡ的邀請函，不過，衛福部已表明即使未接獲邀請函，今年仍將組團前往日內瓦。

另方面，這段期間美國、加拿大、日本、法國、德國等友我國家代表，也在日內瓦與世衛組織秘書處官員見面，表達支持台灣參與ＷＨＡ的立場與台灣希望出席的意願。但知情人士透露，中國仍堅持一中框架，台灣今年要拿到邀請函「恐怕不樂觀」。

民進黨立委羅致政認為，蔡英文總統接受「路透」專訪時，已表明五月ＷＨＡ會議，將是兩岸關係非常重要的指標，蔡總統傳遞明確的訊息，接下來就看對岸怎麼解讀。

台灣去年的參與也不順利。去年五月六日，ＷＨＡ召開的十八天前，我外交官員才證實，世衛組織秘書處送出邀請函，給時任馬政府的衛福部長蔣丙煌，但因五二○政權輪替，台灣之後由蔡政府新任衛福部長林奏延率團參加，不過，當時我方接獲的邀請函內容加註聯合國大會第二七五八號決議及「一中原則」。

由卸任衛福部長的林奏延，所成立的「世衛顧問團」近期也召開會議，與會顧問建議政府，應由「總統召開國際記者會」表達台灣的參與心聲；也有顧問批評，台灣不能只坐等邀請函，追求實質參與抑或是想要有自我尊嚴，政府應有一整體戰略。

總統府發言人林鶴明昨表示，我國在各項國際組織上的參與，目前正由相關部門依照既有規劃，全力並且積極進行當中，參與ＷＨＡ，相關部會還在努力爭取。

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  • 本屆世界衛生大會（WHA）的報名時間將在五月八日截止，我國至今仍未接獲邀請函。圖為世界衛生組織所在的聯合國歐洲辦公大樓。（中央社資料照）

    本屆世界衛生大會（WHA）的報名時間將在五月八日截止，我國至今仍未接獲邀請函。圖為世界衛生組織所在的聯合國歐洲辦公大樓。（中央社資料照）

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