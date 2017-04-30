張武修：參與WHA 我應爭取下任幹事長支持

2017-04-30

台灣不能兩手空空參加

〔記者呂伊萱／台北報導〕世界衛生組織大會（ＷＨＡ）將於今年五月登場，今年又逢世衛組織（ＷＨＯ）幹事長選舉，國際醫衛政治正處於權力重新分配的動盪中。前衛生署駐歐洲日內瓦代表、醫師張武修建議，台灣既已宣布無論有無邀請都將前往大會，更應該把握契機，「不能兩手空空參加」，要非常努力地爭取下任幹事長與國際的支持。

專業具說服力合作策略

第七十屆世衛大會五月下旬於瑞士日內瓦舉行，我國雖盼援例獲邀，但迄今未收到邀請函。衛福部長陳時中日前表示，無論是否收到邀請函，都規劃親自帶隊前往，也準備各種備案，表達我國立場，並宣導我國醫衛專業對國際的貢獻。參與世衛活動近廿年的張武修表示，在邀請函未明的情形下，政府表明「一定會去」就是「一個好球」，至少代表台灣有主動權，決定自己要做什麼事情。

若最後無獲邀，張武修強調，醫衛國際參與就如同奧運，是打造台灣品牌國際形象的絕佳機會，要用有效的國際宣傳，彌補不能進場的損失。實務上，台灣參與國際組織不只是名義，而存有深厚多元的目標，就是和國際連結，例如國際醫衛實是綿密的商務網絡，台灣過去當觀察員流於形式，政府開發援助（ＯＤＡ）比例也遠低於許多先進國家，如何說服他國支持？因此張武修建議，台灣「不能兩手空空參加」，而應帶著「專業具說服力的合作策略」，看見其他國家的需求，和世界各國專業人員產生連結，開發台灣展現實力、品質與合作的機會。

要與三候選人建立關係

ＷＨＯ現任幹事長、香港籍陳馮富珍，任期將於今年屆滿，ＷＨＯ將於大會中舉行選舉。目前有前衣索比亞衛生部長Ghebreyesus代表非洲地區、原聯合國國際疫情顧問英國籍Nabarro代表歐美地區，以及前巴基斯坦衛生部長Nishtar代表南亞地區等三名候選人。

張武修表示，改選前是國際醫衛政治最動態和嚴峻的考驗期，由於權力正在重新分配，也是台灣最應掌握的契機，台灣要「強力說服」三個可能人選，建立關係。

張武修強調，ＷＨＡ是台灣醫界和全體國民期待參與國際舞台的良機，應該團結一致全力以赴，即使今年不能達到國人最高的期待，我方也完全沒有畏懼退縮或懷疑的餘地，因為爭取ＷＨＡ參與的最高榮譽與地位，是全體國人的權利也是義務。