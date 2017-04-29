419反年改衝突 李來希彭克英函送
2017-04-29
〔記者劉慶侯／台北報導〕「四一九」反年金改革衝突事件中，桃園市長鄭文燦遭陳抗民眾彭克英衝撞，導致肋骨骨折，台北市警中正一分局昨約談彭及當天涉嫌帶頭抗爭的全國公務人員協會理事長李來希，訊後均請回，將分依強制罪及煽惑他人犯罪罪嫌函送台北地檢署偵辦。
據了解，五十六歲的彭克英承認警方蒐證帶上「推擠」鄭文燦的男子是他，但否認「衝撞」，辯稱不知道會造成鄭受傷。
李來希則對警方表示，政府用拒馬、蛇籠阻擋民眾陳情，自然就會有些脫序行為，要他們負責就稍微「離奇」，希望未來大家能溫和理性的來談問題。
李來希也表示，沒有申請到五二○當天凱達格蘭大道附近的路權，但不排除仍會有舉辦活動。他也認為，當日活動是否會影響到考場考生，根本是民進黨或側翼組織故意提出的「假議題」。
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