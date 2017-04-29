國民黨主席選舉政見會 6將今交鋒

2017-04-29

〔記者施曉光、周敏鴻／綜合報導〕國民黨主席選舉首場電視政見發表會今天下午登場，至今尚未同場亮相的六位候選人，將首度同台較勁，這兩天各陣營都積極準備，競選連任的國民黨主席洪秀柱更是已經連續三天取消所有行程，專心投入這場政見會。

國民黨表示，這場下午二點至四點舉行的政見會，由中視負責轉播，國民黨官方臉書、YouTube同步直播，登場前會先辦理候選人發言順序抽籤，按三輪進行發言，每位候選人每輪發言時間五分卅秒，三輪政見發表都是相同順序。

國民黨主席候選人吳敦義、詹啟賢，昨天都到桃園市爭取黨員支持。吳敦義被問到「如果郭台銘願意選總統，願不願意『郭吳配』？」他臉色一沉說：「這是不可能的事！」他表示，如果郭台銘要選總統且獲得國民黨提名，副總統人選要由郭決定，他已是馬英九總統的副總統，「不可能去做任何人的副總統」。

吳又說，國民黨二○二○年須挑出一位品德、操守、學養非常好的候選人，「不一定是我，儘可能不是我，希望一萬個不是我！」只要有能力、有機會打敗蔡英文，能幫黨光復政權，就是國民黨領頭羊。