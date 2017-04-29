國民黨團佔主席台 立院又空轉一天
2017-04-29
〔記者陳鈺馥、彭琬馨／台北報導〕雖然立院經濟委員會召委邱議瑩已宣布下週重審「前瞻基礎建設特別條例草案」，國民黨立院黨團昨日仍霸佔主席台杯葛，要求撤回草案，議事空轉一天。民進黨團總召柯建銘痛批「國民黨要找碴也要有點邏輯」；行政院強調，撤回條例絕不可能。
國民黨要求撤回前瞻條例草案 政院：不可能
國民黨立委昨早七時許佔領立院議場主席台，揚言「文攻武鬥」，並提三百多件變更議程案，打亂院會原定審議法案議程，立法院長蘇嘉全為營造朝野和諧氣氛，下午三點提前宣布休息，讓藍委結束佔領行動。
民進黨：國民黨找碴 也要有邏輯
國民黨總召廖國棟指出，國民黨團訴求前瞻草案退回行政院、前瞻基礎建設計畫退回重擬，下週都不要再排審，並將八千八百億元預算應改成四年五千億元，針對學者質疑，行政院長林全要來專案報告。
民進黨團總召柯建銘表示，「不希望馬上製造對立」，下週一先不排審「前瞻基礎建設條例草案」，由輪值召委高志鵬下週三、四排審。
柯建銘指出，國民黨若提出好的意見，民進黨也會接受，但國民黨連審都不審就要退回前瞻條例，或將年限由八年改為四年、八千八百億縮減成五千億，這些「我們做不到！」他強調，民進黨「該忍受的都忍了」，盼國民黨能共同坐下來談、好好解決問題。
時力：國民黨意在杯葛促轉條例朝野協商
時代力量黨團總召徐永明認為，民進黨已將草案退回重審，國民黨卻還要佔主席台，「整個就是在耍白癡，」目的在杯葛下午原要召開「促轉條例」朝野協商，下週可能又故技重施，來阻擋審查年改法案。
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