6月前瞻特別預算 政院將補強效益評估
〔記者李欣芳／台北報導〕行政院向立法院提出的前瞻基礎建設計畫書雖多達三六六頁，但分析每年可創造四到五萬個工作機會等「成本效益評估」僅兩頁，引發學者徐光蓉等人缺乏完整效益評估等質疑。行政院將透過所提特別預算補強效益評估以釋疑，政院主計長朱澤民昨透露，六月所提前瞻基礎建設特別預算將有詳盡效益評估分析。
蔡英文總統要求政院補強前瞻基建計畫的論述，政院近來持續透過推出網路影片與補充官網資料等方式強化宣傳。
有關成本效益評估的補強，朱澤民說，以東部鐵路雙軌化為例，未來台鐵等相關單位就會提出詳細的資料與相關效益的分析。
行政院在前瞻基礎建設計畫書分析總體效益，累計八年特別預算可提高實質ＧＤＰ規模達九七五九億元，平均每年創造四到五萬個工作機會。
台大大氣科學系教授、媽媽監督核電聯盟理事長徐光蓉昨挑戰閣揆林全有關前瞻基建計畫「絕對不會債留子孫」的說法，徐光蓉表示，前瞻計畫書未訂出自償率，沒有完整成本效益評估，整本計畫書的成本效益評估僅兩頁，要如何確定不會債留子孫？
未訂自償率 朱澤民：考量各地自償率不同
徐光蓉指出，過去政府為順利推動重大公共建設，減輕政府財務負擔，訂出「自償性公共建設預算制度實施方案」，要求公共建設應有自償能力，從而帶動增加的外部收益，如地價稅、房屋稅、土地增值稅等，若無法自償，就該列入債務計算，但政院整本計畫書中根本找不到「自償」兩字，徐光蓉質疑前瞻計畫是否有能力自償？
徐光蓉說，林全過去很自豪講究財政紀律，如今不談自償性，沒有完整的成本效益評估，還談財政紀律？
朱澤民則表示，未來各縣市政府爭取城鄉建設時，將要求縣市政府計算其自償率，政院在補助時將先扣掉縣市自償部分，其餘部分再考量如何補助。至於涉及地方的軌道建設未來也會要求縣市計算自償率，因考量各個地方建設的自償率不同，因此不可能在行政院的計畫書中訂定統一的自償率。
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