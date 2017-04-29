司改國是會議》律師陳重言聲明退席 瞿海源：希望繼續一起走完
〔記者黃欣柏、張文川、項程鎮、溫于德、曾韋禎／台北報導〕繼台大法律學院教授林鈺雄聲明退出司改國是會議後，律師陳重言昨也發出退席聲明。兩人所屬第三分組的召集人瞿海源得知後直呼「非常意外」，他強調，陳重言委員對第三分組有很積極的貢獻，或許會議期間有些衝突或不同意見，但希望陳重言不要在意、不要灰心，繼續一起走完最後幾次會議。
瞿海源表示，陳重言不僅提出很多有建設性的意見，也擔任部分議題的專案小組成員，對於陳要退出感到非常意外。至於陳重言在聲明中再度質疑死刑存廢議題未被列入討論，瞿重申，目前議題已經超載，而且死刑如此重大的議題，應該有更充裕的討論空間。
陳重言在聲明中指出，國是會議接連發生黑箱疑雲、議題超載、片面刪除重要議題、立場各自表述、紛拋不問成本的改革方案、抹黑院檢司法實務者、指責委員新增或拖延議題、對於參與者欠缺尊重等問題。
陳重言說，國是會議的決議對國會僅具諮詢效力，無法排除已議定議題屆時重啟爭執的可能，他無法說服自己繼續耗費時間心力，因此決定退席。
議題過多？蔡總統：會找出高度共識議題
對於司改遭外界批評定位不明、議題過多，總統府發言人林鶴明轉述蔡英文總統意見指出，由於各界對改革的主題和方向各有主張，有必要讓討論過程維持高度多元性；但最後會收斂、聚焦，找出共識最高、也最該被優先處理的議題。
總統也肯定所有委員的參與及付出，並感謝每一位願意堅持到最後的委員。
對於陳重言指他依議事規則對動議提出附議，卻遭主席震怒辭職相脅，導致最終撤案了事。瞿海源自嘲是「七十幾歲老人家說錯話」，但他有必要主導議題順利進行，包括附議的陳重言與提臨時動議的法務部參事陳瑞仁，後來都是主動撤案，這些看會議紀錄都很清楚。
法務部長邱太三受訪時則表示，以「黑箱」形容司改國是會議實過於沉重，建議籌委會能將決議過程與相關訊息「詳細地」對外發布，如此可減少誤解，也希望與會委員留下來、共同參與會議，好好把握這次改革的機會。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 北韓今晨又射導彈 隨後空中爆炸
- 搜救隊還原救援過程 梁聖岳受困洞穴照曝光
- 糕點、香腸、面膜… 紅藜產品多元
- 愛馬仕精湛錶展 40款首度誘台
- 中國也緊張！官媒︰美減稅挑起稅務戰
- 作品解析…精神科醫師︰一種自我揭露式的公審
- 多項創新設計 馬偕黃麗娟獲護理貢獻獎
- 基隆民宅清晨大火 7旬中風婦人葬身火窟
- 美：南韓THAAD很快將具備初步操作能力
- 新聞追追追》其實蔡總統……
- 全球新聞自由跌到13年來新低 台灣排亞太第6
- 川普譙沙國不付協防經費 怨巴黎氣候協定歧視美
- 分手砲做了4次告性侵 判女誣告
- 秘境奪命！ 霧台哈尤溪溫泉管制
- 15輛低地板公車啟用 服務偏區
- 水里國小玉峰分校 500師生接力搬書
- 匿蹤、垂降 F-35B符合國軍需求
- 納入社宅 中市精密園區二期勞宅動工
- 《觀察筆記》難為的棋子
- 農博鋪路品質兩極 議員批評
- 孔太公婆現身 水劍蛋糕迎賓
- 大樂透頭獎摃龜
- 驚！35歲《冰上奇蹟》男星 舉槍自盡
- 《中英對照讀新聞》Durham farmer runs off with coal carrying crown 杜倫農夫扛煤逃跑奪冠
- 04/29 各報重點新聞一覽
- 9大國際發明展 新北勇奪27金
- 不法業者有「機」可乘 北大贓拒收機台 檢警痛批
- 教宗方濟各訪埃及遭IS攻擊教堂 促進寬容
- 暌違近兩年第一人 史博威無四死完封勝
- LULU GUINNESS唇印下午茶 飯店in
- 虎頭埤五月音樂季 加入藝陣
- 澎湖龍門至布袋首航 僅一小時
- 板橋清晨僅13.1度 週末各地晴到多雲
- 威靈護嬰 神明搭嬰兒車趴趴走
- 社論》小英沒有回答的一個問題
- 仰德傳承賽》南非老友參賽 蔡士朕客串桿弟
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Young writer dies in an apparent suicide: police
- 【愛的感謝狀】討她的歡心
- 世大運交局禁休? 柯：要全軍上陣
- 禁夜訊 法警剃光頭抗議
標題：司改國是會議》律師陳重言聲明退席 瞿海源：希望繼續一起走完
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email