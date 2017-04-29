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司改國是會議》律師陳重言聲明退席 瞿海源：希望繼續一起走完

2017-04-29

〔記者黃欣柏、張文川、項程鎮、溫于德、曾韋禎／台北報導〕繼台大法律學院教授林鈺雄聲明退出司改國是會議後，律師陳重言昨也發出退席聲明。兩人所屬第三分組的召集人瞿海源得知後直呼「非常意外」，他強調，陳重言委員對第三分組有很積極的貢獻，或許會議期間有些衝突或不同意見，但希望陳重言不要在意、不要灰心，繼續一起走完最後幾次會議。

瞿海源表示，陳重言不僅提出很多有建設性的意見，也擔任部分議題的專案小組成員，對於陳要退出感到非常意外。至於陳重言在聲明中再度質疑死刑存廢議題未被列入討論，瞿重申，目前議題已經超載，而且死刑如此重大的議題，應該有更充裕的討論空間。

陳重言在聲明中指出，國是會議接連發生黑箱疑雲、議題超載、片面刪除重要議題、立場各自表述、紛拋不問成本的改革方案、抹黑院檢司法實務者、指責委員新增或拖延議題、對於參與者欠缺尊重等問題。

陳重言說，國是會議的決議對國會僅具諮詢效力，無法排除已議定議題屆時重啟爭執的可能，他無法說服自己繼續耗費時間心力，因此決定退席。

議題過多？蔡總統：會找出高度共識議題

對於司改遭外界批評定位不明、議題過多，總統府發言人林鶴明轉述蔡英文總統意見指出，由於各界對改革的主題和方向各有主張，有必要讓討論過程維持高度多元性；但最後會收斂、聚焦，找出共識最高、也最該被優先處理的議題。

總統也肯定所有委員的參與及付出，並感謝每一位願意堅持到最後的委員。

對於陳重言指他依議事規則對動議提出附議，卻遭主席震怒辭職相脅，導致最終撤案了事。瞿海源自嘲是「七十幾歲老人家說錯話」，但他有必要主導議題順利進行，包括附議的陳重言與提臨時動議的法務部參事陳瑞仁，後來都是主動撤案，這些看會議紀錄都很清楚。

法務部長邱太三受訪時則表示，以「黑箱」形容司改國是會議實過於沉重，建議籌委會能將決議過程與相關訊息「詳細地」對外發布，如此可減少誤解，也希望與會委員留下來、共同參與會議，好好把握這次改革的機會。

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  • 司改國是會議第三分組召集人瞿海源對律師陳重言宣布退席感到意外。（記者黃欣柏攝）

    司改國是會議第三分組召集人瞿海源對律師陳重言宣布退席感到意外。（記者黃欣柏攝）

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