司改國是會議》律師陳重言聲明退席 瞿海源：希望繼續一起走完

2017-04-29

〔記者黃欣柏、張文川、項程鎮、溫于德、曾韋禎／台北報導〕繼台大法律學院教授林鈺雄聲明退出司改國是會議後，律師陳重言昨也發出退席聲明。兩人所屬第三分組的召集人瞿海源得知後直呼「非常意外」，他強調，陳重言委員對第三分組有很積極的貢獻，或許會議期間有些衝突或不同意見，但希望陳重言不要在意、不要灰心，繼續一起走完最後幾次會議。

瞿海源表示，陳重言不僅提出很多有建設性的意見，也擔任部分議題的專案小組成員，對於陳要退出感到非常意外。至於陳重言在聲明中再度質疑死刑存廢議題未被列入討論，瞿重申，目前議題已經超載，而且死刑如此重大的議題，應該有更充裕的討論空間。

陳重言在聲明中指出，國是會議接連發生黑箱疑雲、議題超載、片面刪除重要議題、立場各自表述、紛拋不問成本的改革方案、抹黑院檢司法實務者、指責委員新增或拖延議題、對於參與者欠缺尊重等問題。

陳重言說，國是會議的決議對國會僅具諮詢效力，無法排除已議定議題屆時重啟爭執的可能，他無法說服自己繼續耗費時間心力，因此決定退席。

議題過多？蔡總統：會找出高度共識議題

對於司改遭外界批評定位不明、議題過多，總統府發言人林鶴明轉述蔡英文總統意見指出，由於各界對改革的主題和方向各有主張，有必要讓討論過程維持高度多元性；但最後會收斂、聚焦，找出共識最高、也最該被優先處理的議題。

總統也肯定所有委員的參與及付出，並感謝每一位願意堅持到最後的委員。

對於陳重言指他依議事規則對動議提出附議，卻遭主席震怒辭職相脅，導致最終撤案了事。瞿海源自嘲是「七十幾歲老人家說錯話」，但他有必要主導議題順利進行，包括附議的陳重言與提臨時動議的法務部參事陳瑞仁，後來都是主動撤案，這些看會議紀錄都很清楚。

法務部長邱太三受訪時則表示，以「黑箱」形容司改國是會議實過於沉重，建議籌委會能將決議過程與相關訊息「詳細地」對外發布，如此可減少誤解，也希望與會委員留下來、共同參與會議，好好把握這次改革的機會。