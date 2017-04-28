2017-04-28

〔記者錢利忠／台北報導〕馬英九擔任台北市長期間發包興建貓空纜車，但貓纜營運後公安事故頻傳，時任立委的黃適卓、台北市議員莊瑞雄等多人質疑，貓纜還未驗收就營運載客，告發馬英九涉背信及圖利；台北地檢署查出，貓纜工程有依序執行各階段驗收及付款作業，昨對馬英九做出不起訴處分。

民國九十六年，黃適卓、莊瑞雄開記者會，批馬英九為了參選總統造勢而搶通貓纜，導致貓纜屢傳故障；黃適卓、莊瑞雄及時任北市議員的劉耀仁、顏聖冠等人質疑貓纜未驗收就載客、零件備品與契約清單不符等，告發馬英九涉嫌圖利及背信。

檢方勘查台北市工務局新建工程處的簽呈、初驗及正驗紀錄、貓纜工程統包商春原公司的備忘錄、資料送核章表，以及歷次備品點交紀錄及時程、貓纜契約點交備品使用狀態表等相關文件，認定並無告發所述等不法。

關於公共工程於正式驗收前即營運通車的法令依據，檢方根據行政院工程會函覆認定，公共工程為使品質符合契約要求，需藉通車調整營運可靠度及維修度等相關驗證，以達契約要求，再進行驗收程序，此種先營運再辦驗收程序的做法，亦有政府採購法施行細則為依據。