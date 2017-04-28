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AIT主席莫健：台應展現自我防衛決心
2017-04-28
〔記者彭琬馨、邱燕玲／台北報導〕美國在台協會（ＡＩＴ）主席莫健昨與立法院長蘇嘉全及外交委員會立委進行午餐敘，與會人士指出，莫健特別提醒台灣應「展現自我防衛的決心」，他並關注近日年金改革引起的社會紛亂現象，會不會影響台灣的軍心。
這場餐敘是在ＡＩＴ副處長傅德恩官邸進行，ＡＩＴ處長梅健華也出席。與會的民進黨立委羅致政說，會談的氣氛相當愉快，雙方主要就台美關係、軍事防衛議題，做出廣泛的交流，「氣氛非常好」。
莫健昨另與外交部長李大維、時代力量黨主席黃國昌等人會晤。
據轉述，莫健特別強調，對於中國日益崛起的威脅，台灣有沒有知覺自己面對的風險，如果有的話，「該展現強力防衛自己的決心與態度」，盼建立一套台灣的戰術，面對日益強大的威脅。莫健強調，要展現國家面對威脅的憂患意識，還有防衛自己的決心。
出席餐敘的民進黨立委王定宇說，他向莫健說明，總統蔡英文第一年出席的場合都與國防有關，同時通過多項法律，希望把荒廢已久的內外防線建立起來，建立起鬆懈掉的軍心。不過在場的梅健華則提到以色列國民都有服兵役，台灣卻改成全募兵制，美方將以此觀察台灣自我防衛決心的指標；王定宇回應，這是當初馬政府時期的政策，要回頭很難。
莫健也提到，關注近日年金改革引起的社會紛亂現象，會不會影響台灣的軍心。王定宇說，抗議者中出現統派人士，顯示背後有中國的影子。
另一方面，美方也相當關心李明哲事件。據悉，美方認為李明哲事件不涉及統獨，而是人權議題，對於李明哲只因關注中國維權議題就遭中方無理由逮捕，「美方表示擔憂」，但席間未討論美方是否協助援救李明哲。莫健稍後與黃國昌會晤時，黃國昌則表達希望美方可以給予李明哲聲援。
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