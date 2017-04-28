蔡總統：不排除再與川普通話

2017-04-28

〔記者鍾麗華／台北報導〕蔡英文總統去年十二月與當時還是美國總統當選人川普通話，創下台灣民選總統的歷史先例，蔡英文昨接受「路透」專訪時表示，不排除有機會再與川普通電話，但需看整體情勢需求與美國政府考量。在對美軍事採購上，她透露，「F-35在戰略上確實是一個有意義的項目」。

F-35戰機 是有意義的選項

蔡英文就職將滿一週年，外界關切她的五二○就職週年談話。蔡總統除昨接受「路透」專訪，針對台美關係、國防軍購、兩岸關係等議題發表看法外，據了解，下個月也安排英國國家廣播公司（ＢＢＣ）訪問。去年蔡總統發表國慶演說前，也先透過美國《華爾街日報》與日本《讀賣新聞》專訪，預作相關論述的鋪陳。

蔡總統表示，歷任美國政府都有一致性政策，就是支持台灣自我防衛力量，支持台灣民主、人權、自由的發展，這是台灣和美國關係中最核心的項目。歷任台灣總統對美都採取積極態度，希望在既有基礎上更強化關係，尤其在局勢多變時，需要一個更強而穩固的台美關係。

蔡總統感謝川普願意跟她有電話溝通機會，她也表示，這幾個月以來，「我們感受到川普政府對於台灣事務上面展現了一些積極性，同時也接受到一些正面的訊息。」

被問到是否期待與川普進一步對話？蔡英文強調，當然期待在重要時刻、在關鍵事情上，能有機會跟美國政府有更直接的溝通，「也不排除有機會跟川普能通電話，但這要看整個情勢需求與美國政府處理區域事務上的考量。」

美一中政策上 或許有新的可能性

在「川蔡通話」後，川普又轉而重申美國的「一中政策」，是否擔心美國出賣台灣？蔡英文認為，台美基本面很強固，可能性不大。而「一中政策」是美國長期以來基本的政策，「這個政策之上，我們或許可以有一些新的可能性」。她進一步解釋，「打電話這件事情，不就是一個新的可能性嗎？」

至於對美軍購上，蔡總統表示，是依照台灣防禦戰略來形塑，所以戰略上有意義的項目，我們都不會排除，「F-35在戰略上確實是一個有意義的項目」。這是蔡總統首度表達對美採購F-35的可能性。

蔡總統強調，台灣跟美方談的不只是軍購問題，還有軍事跟防禦策略，「雙方在這個地區的戰略，在哪些層面可以做一定的整合，台灣自我防衛的需求跟美方在這個地區戰略的看法，要經常討論跟溝通」。在此原則下，台灣才會進一步討論具體需要武器跟設備是哪些，之後就會到軍購這個層次。

蔡總統同時指出，我們非常注重國防自主能力，因為台灣有很好的製造能力，台灣的科技研發能力也很強，所以希望在這個好的基礎上面，能加強國防自主能力，同時可以給產業創造新的動力。