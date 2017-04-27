預告六月結婚 林飛帆：謝謝祝福和關心
2017-04-27
〔記者楊淳卉、王俊忠／綜合報導〕太陽花學運領袖林飛帆昨在臉書宣布，將於今年六月與愛情長跑多年的女友林雅萍結婚，婚宴席開卅桌。林飛帆表示，「Love is love.再次謝謝大家的祝福和關心，如果還有什麼要說，就是盼六月結婚時，所有彼此相愛的人們，也都已有了成婚的同等權利」。
林飛帆說，對他們而言，結婚是很個人且單純的決定，「希望大家容許我們不多作回應和說明，也諒解我們希望低調的心情」，將簡單舉辦婚宴，邀請至親好友參加。林飛帆與其父親昨天手機都未開機，直接轉入語音信箱。
昔日學運戰友、時代力量立委黃國昌則獻上祝福表示，「兩人攜手一起走非常好」，真心真意為他們感到高興和祝福。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 尼泊爾山難受困47天！梁聖岳獲救 女友3天前才過世
- 重機擦撞不知漏油 一發動...當場燒毀
- 川普將公布稅改細節 企業稅砍至15%
- 愛拍毛小孩躺錢海 炫富照成販毒鐵證
- 前瞻基建論述不足 蔡英文動怒
- 年改公聽會》學者：退撫基金至少延後50年破產
- NASA太空船「卡西尼」 衝進土星環進行最後任務
- 社論》注意「老人政策」的效應
- 自由廣場》台大李教授不如日本高中生
- 戴奧辛超標蛋場 畫面首次曝光
- 北韓雖緊迫 美司令仍強調中國軍事威脅
- 海巡、港警允搬 「哨船頭」外灘將重現
- agnès b.探險號 關注海洋生態
- Q1EPS 聯電0.19元 矽品0.32元
- 辰亦儒高空熱舞 腳軟爆汗
- 川普不排除援助西屋電氣 阻外國介入
- 台中歌劇院景點夯 推音樂劇拚觀光
- 〈國際現場〉飲料銷售減 可口可樂將裁員1200人
- 自由廣場》年金改革之大官與小吏
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Hunger strike launched to back referendum changes
- 小兄弟 大膽盜本壘
- 央行凍未條… 2字頭驚鴻一瞥
- 學童每日2份鮮乳 補鈣有益身形
- 菸．酒．壓力 「壞」心老闆換人工心臟救命
- 林智堅盼前瞻條例速通過
- 他里霧埤浮魚屍 斗南農憂稻受污
- 立院初審 酒駕同車乘客連坐罰
- 「俠女」星二代神基因 網路瘋傳肌肉帥哥
- 世大運開幕秀 第二現場連線互動
- 全國最高教堂 梨山耶穌堂變婚攝基地
- 安坑輕軌 採用淡海同型國產列車
- 田亞霍求教開唱秘訣 朱俐靜傳授3招
- 涉掏空樂檬2億 前副總黃麒耘被訴
- 鑽木取火、揹婚 牡丹高士部落吸客
- 美墨鮪魚WTO爭訟 川普敗陣
- 37歲生38名子女 醫生用這招絕後
- 砸桌潑水… 前瞻條例 衝突中完成初審
- 尖石又爆濫墾 山頭挖成平台
- 《觀察筆記》加重積分
- 不敢置信的復出 藍寅倫3分砲MVP
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：預告六月結婚 林飛帆：謝謝祝福和關心
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分