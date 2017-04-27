預告六月結婚 林飛帆：謝謝祝福和關心

2017-04-27

〔記者楊淳卉、王俊忠／綜合報導〕太陽花學運領袖林飛帆昨在臉書宣布，將於今年六月與愛情長跑多年的女友林雅萍結婚，婚宴席開卅桌。林飛帆表示，「Love is love.再次謝謝大家的祝福和關心，如果還有什麼要說，就是盼六月結婚時，所有彼此相愛的人們，也都已有了成婚的同等權利」。

林飛帆說，對他們而言，結婚是很個人且單純的決定，「希望大家容許我們不多作回應和說明，也諒解我們希望低調的心情」，將簡單舉辦婚宴，邀請至親好友參加。林飛帆與其父親昨天手機都未開機，直接轉入語音信箱。

昔日學運戰友、時代力量立委黃國昌則獻上祝福表示，「兩人攜手一起走非常好」，真心真意為他們感到高興和祝福。