國民黨主席選舉 中常會上演代理人戰爭

2017-04-27

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨中常會昨天上演黨魁候選人的代理人戰爭戲碼，挺洪派中常委呂謦煒先發言質疑「某陣營」本月中旬在台中市舉辦黨代表聯誼活動疑有請客吃飯情形，要求調查，隨即引來多位挺吳派中常委起身圍剿，多位挺吳派主動聲明呂謦煒影射的活動是他們自費辦理的團結誓師活動，痛批呂隨便亂講話。

有無請客吃飯 挺洪挺吳兩派互嗆

呂謦煒反擊，當天活動場地是在餐廳，究竟有沒有吃飯，應該要查清楚；他並質疑，既然是「團結誓師」，怎麼沒邀請他？是否有邀其他五位候選人，才是真正的團結？

挺吳派中常委游家富當場反嗆，當天該場活動他是「地主」，對於一些「說五四三」、「沒人緣的」，他都不會邀請，並強調場地費用一萬八千元，希望呂不要亂戴帽子。

挺吳派中常委黃志雄則說，呂謦煒的抹黑說詞完全不負責任，難道呂會不知道當天與會的是那位候選人？他要求呂把時間、地點明確說出來，送交有關單位判斷，不該隨便亂指控。

另一位挺吳派常委姚江臨則指出，呂謦煒所指的活動是一場團結誓師大會，於四月十六日下午三點半在台中市舉行，有二十多位中常委及黨代表，當天吳敦義有到場，但沒有人吃飯，而且載各地黨代表前來的車子，都是由許多中常委出的錢。

諷刺的是，國民黨中常會昨天還通過挺吳派中常委林榮德的提案，要求黨中央約束六位候選人不能互相攻擊、造謠。

此外，最近接連爆料黨內選舉有賄選綁樁情事的黨主席候選人詹啟賢，昨接受廣播節目專訪時，以「夜夜笙歌」形容選風敗壞的情形，要求黨中央必須端正選風，絕對不能避諱就醫。