李明哲下落 中國國台辦仍打官腔

2017-04-27

〔記者林良昇、呂伊萱／綜合報導〕我非政府組織工作者李明哲遭中國當局以國安為由拘留，中國國台辦昨舉行例行新聞發布會，國台辦發言人馬曉光在回應提問時僅表示，李明哲身體狀況良好，醫療照顧無虞；但沒有進一步說明李被拘留的原因和其所在地等關鍵疑問。

依舊不說被拘留原因、地點

李明哲三月十九日入境中國後被關押至今，音訊全無，國台辦昨舉行新聞發布會，媒體詢問李明哲案進展，包含李明哲身體狀況、是否關押在廣東珠海、被拘留的原因等。

不過，與上次新聞發布會相比，馬曉光未透露更多案情，僅重複強調，李明哲涉嫌從事危害國家安全活動，辦案單位正在依法調查，目前還在偵辦過程中。

馬曉光說，李明哲身體狀況良好，醫療照顧無虞，辦案單位會依法保障涉案人員的合法權益。

台權會繼續尋求國際聲援

台灣人權促進會秘書長邱伊翎對此表示，國台辦顯然沒有意願釋出有關李明哲的進一步消息，他們將繼續尋求國際管道支持，包括拜會各國際組織與在台單位，也正在安排出國訪問，盼向國際傳達營救訴求。

我政府官員指出，李明哲家屬希望訴諸國際進行救援，政府會盡力協處。這位官員也呼籲，若李明哲真的犯法，中方應依據其法律，逮捕、起訴、審判；若無犯法，無理由的拘押並無正當性，也違背基本法治國家的展現。

官員強調，北京一再拖延李明哲案，台灣人民認為對岸連人身安全都無法維護，推動任何兩岸交流，都會因為李明哲案而蒙上陰影。

此外，中國籍人士張向忠日前來台旅遊期間擅自脫團，要求政治庇護，馬曉光表示，「這名遊客」已隨團返抵廈門，有關旅遊主管部門對其和其旅行團領隊進行了問詢調查，主管部門將依有關規定做出處理。