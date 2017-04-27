反制中國航艦 我應提升飛、潛、快戰力

2017-04-27

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國首艘自製航艦昨正式下水，對此，我軍方官員評估，中國「001A」航艦還需再兩年才能形成戰力，而台灣依據「防衛固守，重層嚇阻」建軍目標，可倚靠雄三等各式飛彈，以及二○二五年以後服役的國造潛艦自保。立委、學者也建議，國軍未來應著重發展飛彈、潛艦，因應潛在威脅。

官員指出，雖中國近年發展航艦戰力，打造「藍水海軍」的趨勢無法抵擋，但研判「001A」不是完全針對台灣而來，而是希望在南海維護既得利益。縱使如此，我國在必要時，仍可藉由既有的雄三飛彈，以及國造潛艦落實「重層嚇阻」，維護台灣安全。

立委促研發射程上千公里飛彈

民進黨立委蔡適應認為，中國打造「001A」航艦，雖是以「遼寧號」航艦為藍圖實施逆向工程，但代表中國已掌握航艦開發工程技術，也具備充裕的軍事預算維護航艦戰鬥群。假如中國對我國動武，可能在東部海域阻絕美國對我國馳援，縱使中、美航艦技術差距一到二個世代，仍可達遲滯效果。

不過，國家政策研究基金會高級助理研究員揭仲認為，「001A」航艦依照「遼寧號」做修改，雖反映中國造艦技術已達一定程度，設備、硬體、艦載機數量也優於「遼寧號」，但戰力「沒比遼寧號多到哪裡去」，畢竟「001A」仍採用缺乏彈射器的滑跳式甲板，只能從事艦隊防空任務，預警、反潛任務仍需依賴直升機。

對於我國反制之道，蔡適應認為，我國飛彈系統多為中、短程防禦性飛彈，但未來的軍備研發和採購，不能過度強調防禦性武器，應具備一定程度的攻擊性武器。國軍可就雄三飛彈的基礎上，繼續研發射程達一千公里，且可精準、有效打擊的各式導彈，才能突破中國自四面八方封鎖台灣的潛在威脅，進而嚇阻中國不敢輕言動武。

學者籲繼續發展飛彈、潛艦、快艇

中興大學政研所教授蔡明彥認為，中國航艦發展仍在起步階段，其打擊能力還不夠完整，反潛、反飛彈戰力也有弱點，因此，台灣除須針對中國軍事發展狀況，和其他國家交換相關資訊，也應繼續發展「飛（彈）、潛（艦）、快（艇）」戰力，尤其台灣反艦飛彈已有良好基礎，具備高精準度與打擊能量，應繼續做相關投資。