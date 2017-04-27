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中國首艘自製航艦下水 最快2019服役

2017-04-27

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕中國耗時三年打造的首艘自製航空母艦「001A」，昨在大連造船廠正式下水，也是中國解放軍繼「遼寧號」以後，第二艘下水的航艦，最快在二○一九年正式服役；中國聲稱，「001A」航艦下水，標誌著中國「自主設計建造航空母艦取得重大階段性成果」。由於「001A」尚未服役，艦名未定，但中國媒體猜測，「001A」可能被定名為「山東號」。

可能被定名「山東號」

中國軍網昨報導指出，「001A」下水儀式昨在大連造船廠登場，插滿紅旗的「001A」在「擲瓶禮」後，兩舷噴出彩帶，接著在拖船的牽引下，緩緩移出船塢停靠碼頭。不過，中國國家主席習近平昨未到場觀禮，而是由中國中央軍委會副主席范長龍、海軍司令沈金龍等人出席。

中國一九九八年向烏克蘭訂購航艦「瓦良格號」，經改造、測試後定名為「遼寧號」，二○一二年正式服役。中國也以「遼寧號」為基礎，打造「001A」航艦，二○一三年十一月開工，二○一五年三月開始在塢內建造；不過，中國國防部直至二○一五年底，才首度對外證實打造「001A」航艦的消息。

估可搭載36架艦載機

雖中國國防部發言人楊宇軍曾指出，「001A」為五萬噸常規動力航艦，但中國官媒「環球時報」引述軍事專家說法指出，「001A」的排水量不會低於「遼寧號」。「遼寧號」滿載排水量約六萬七千五百噸，「001A」滿載排水量可能接近七萬噸。

相較於「遼寧號」部署大量反艦飛彈等重型武器，只能搭載廿四架「殲-15」艦載戰鬥機，外媒評估，「001A」騰出更多甲板空間，預計可搭載卅六架各式艦載機，且探測、指揮、控制系統、艦載武器都比「遼寧號」更先進。因「001A」下水後，尚需進行系統設備調試、安裝武器裝備工程、海上試驗，預計最快在二○一九年才會服役。

中國國台辦發言人馬曉光昨被媒體問及，「001A」航艦是否會將「繞行台灣附近海域做為例行訓練」？馬曉光未正面回應，僅表示這有助於增進中國維護國家主權、領土完整、重大核心利益的能力。

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  • 中國首艘自製航空母艦「001A」昨在大連造船廠下水，外媒評估，「001A」將可搭載卅六架各式艦載機。（路透）

    中國首艘自製航空母艦「001A」昨在大連造船廠下水，外媒評估，「001A」將可搭載卅六架各式艦載機。（路透）

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標題：中國首艘自製航艦下水 最快2019服役


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