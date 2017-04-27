終審法官任命 蔡：涉總統職權應謹慎

2017-04-27

〔記者鍾麗華、黃明堂、項程鎮／綜合報導〕全國司改國是會議第二分組日前做出決議，最高法院及最高行政法院法官未來由總統圈選後任命，遭外界質疑政治力介入司法，影響審判獨立。總統府發言人林鶴明昨表示，終審法官制度討論，事前沒有徵詢府方意見，但蔡英文總統認為，相關討論若涉及總統的職權與權限，應該謹慎處理討論。

林鶴明表示，目前司改國是會議正由各分組委員針對各分組議題進行討論，我們尊重也認為應該留給各分組委員討論空間，才能使意見充分的表達。

林鶴明強調，對於終審法官制度討論，事前沒有徵詢府方相關意見，但蔡總統認為，相關的討論如果涉及總統的職權與權限，應謹慎處理討論；而接下來國是會議分組相關討論將持續進行，並會對於現行制度提出興革的建議，而未來相關制度是否改變，府方相信在總結會議時，各界以及國是會議的委員，會再審慎評估與進一步的討論。

前總統馬英九昨在台東受訪時，同樣對此認為，要慎重！要慎重！外國有些制度，我們不能隨便學。

法官協會昨天也對終審法官改由總統任命表達疑慮。協會指出，現行終審法官由司法院長提名、交由司法院人事審議委員會審查方式沒有重大瑕疵，如採上述決議，可能和同樣由政治任命的大法官產生緊張關係，並引發政治干預司法疑慮，希望司法院回覆。

司法院：無政治介入疑慮

司院秘書長呂太郎認為，其實大法官只能解釋憲法，終審法官才是行使司法權、落實立法院所制訂法律的重要憲政機關，現制把終審法官當成一般事務官，不合憲政體制。

呂太郎指出，就算終審法官產生方式維持現制，和大法官之間也會因法律見解不同而有緊張關係；他說，依司改分組會議決議，總統無權提出終審法官人選名單，只能從司法院長提名、遴選委員會篩選後的名單中圈選，不致有政治介入司法疑慮。