| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
10縣市大雨特報！今各地濕涼、明漸回穩
 首頁 > 政治

瞿海源：司改決議絕不是「放天燈」

2017-04-27

全力說服林鈺雄留任

〔記者張文川、黃欣柏／台北報導〕司改國是會議第三分組委員、台大法律系教授林鈺雄，前晚聲明退出國是會議，昨缺席第三組會議，分組召集人瞿海源表示，雖然國是委員的任命與辭職是總統府秘書長的職權，但他一定會誠心誠意地盡力說服林鈺雄留任，請林為國家司法的長久大計繼續貢獻所長，瞿強調國是會議的決議絕對不是「放天燈」。

瞿海源昨天會後回應林鈺雄退出聲明中提及的「定位不明」、「議題過多」、「綁人、綁議題」、「未討論死刑、食安議題」等質疑。

瞿海源說，司改國是會議自始就定位為諮詢性質，關鍵是總統有決心採納國是會議決議當做推行司法改革方向，「每個決議都不是放天燈、許願，而是要真的去執行，不是開玩笑的」，所有改革方案一定要透過合法方式去推動，司法院、法務部能立即做的就直接執行，須修法的就由總統責成相關部會研議修法或制訂新法。

關於議題過多，瞿海源說，委員各有不同專長與關心的議題，不是每題都發言，且分組已議定優先討論複雜重大議題，第三組頂多加開一次會議就可討論完畢，議題看似很多但未超載。

食品安全、死刑未納入議題，瞿海源說食安不是純司法問題，主要是衛福部、業者、各地方政府的執行問題，死刑則是牽涉修訂特定法令，也非國是會議的召開目的，況且第三組先前也曾表決過是否納入死刑議題，但未過半。

瞿海源強調沒有綁人、綁議題，基於保護當事人，不宜公布國是委員人選決定的過程，上榜者由誰推薦？誰毛遂自薦但未入選？公布只會造成更多紛擾，「決定名單的過程永遠不會公開」。

廣告
  • 司改國是會議第三分組召集人瞿海源昨強調，國是會議的決議絕對不是「放天燈」。（記者黃欣柏攝）

    司改國是會議第三分組召集人瞿海源昨強調，國是會議的決議絕對不是「放天燈」。（記者黃欣柏攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 司改國是會議 放天燈 林鈺雄 瞿海源
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧花生炒牛肉
好夠味！韓式拌海鮮
電鍋菜✧肉末蒸芋頭
清澈高湯這樣熬！
轉寄

標題：瞿海源：司改決議絕不是「放天燈」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月27日‧星期四‧丁酉年四月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.