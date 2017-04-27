瞿海源：司改決議絕不是「放天燈」

2017-04-27

全力說服林鈺雄留任

〔記者張文川、黃欣柏／台北報導〕司改國是會議第三分組委員、台大法律系教授林鈺雄，前晚聲明退出國是會議，昨缺席第三組會議，分組召集人瞿海源表示，雖然國是委員的任命與辭職是總統府秘書長的職權，但他一定會誠心誠意地盡力說服林鈺雄留任，請林為國家司法的長久大計繼續貢獻所長，瞿強調國是會議的決議絕對不是「放天燈」。

瞿海源昨天會後回應林鈺雄退出聲明中提及的「定位不明」、「議題過多」、「綁人、綁議題」、「未討論死刑、食安議題」等質疑。

瞿海源說，司改國是會議自始就定位為諮詢性質，關鍵是總統有決心採納國是會議決議當做推行司法改革方向，「每個決議都不是放天燈、許願，而是要真的去執行，不是開玩笑的」，所有改革方案一定要透過合法方式去推動，司法院、法務部能立即做的就直接執行，須修法的就由總統責成相關部會研議修法或制訂新法。

關於議題過多，瞿海源說，委員各有不同專長與關心的議題，不是每題都發言，且分組已議定優先討論複雜重大議題，第三組頂多加開一次會議就可討論完畢，議題看似很多但未超載。

食品安全、死刑未納入議題，瞿海源說食安不是純司法問題，主要是衛福部、業者、各地方政府的執行問題，死刑則是牽涉修訂特定法令，也非國是會議的召開目的，況且第三組先前也曾表決過是否納入死刑議題，但未過半。

瞿海源強調沒有綁人、綁議題，基於保護當事人，不宜公布國是委員人選決定的過程，上榜者由誰推薦？誰毛遂自薦但未入選？公布只會造成更多紛擾，「決定名單的過程永遠不會公開」。