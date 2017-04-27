司改分組會議》邱太三堅持 檢察官維持司法官屬性

2017-04-27

各地檢署 不再冠法院名稱

〔記者黃欣柏、張文川／台北報導〕司改國是會議第三分組昨開會討論檢察官定位等議題，最後包括將檢察官調整為行政官、為檢察官另訂立專法等議案均未通過表決。會議還做出五項具體結論，包括取消「各級法院檢察署」的「法院」二字，以及調整各地檢署主任檢察官的任命方式，改以檢察官票選為原則等。

會議第一項決議，是各地檢署未來將不再冠以法院名稱，以明確檢審分立制度；此議案共獲十五名委員同意通過。其次則是地檢署主任檢察官的任命，將適度調整法務部長的圈選權，改由檢察官票選為原則；此議案包含法務部長邱太三也投下同意票，共以十七票通過，細部調整方式則尚未確定。

主任檢察官 改檢察官票選

第三項決議是，活化檢察機關一、二審人事，建立以歷練為主的審級輪調制度。會議副執行秘書林峯正解釋，依現行制度，檢察官升到二審後幾乎不會再返回一審，導致優秀辦案人力集中在案件量少的二審，該決議主要是要建立二審人力回流一審的管道，但細部做法尚待討論。

第四項決議是落實檢察官候補與試署制度，並以主任檢察官為核心，強化團隊辦案機制。未來一審重大案件應由主任檢察官具名帶領辦案，重大矚目案件則由整個團隊協同辦案；此外一審案件應採「己案己蒞」，也就是偵查檢察官同時擔任公訴蒞庭檢察官，若辦案人力足夠，再逐步推廣到其他案件。

最後一項決議則是，具有司法官屬性的檢察官，不應再領取辦案獎金，也不應被派駐到行政執行署等與檢察業務無關的行政機關任職，藉此維持其超然獨立、不受干預之地位。

最受關注的「檢察官改為行政官」議題，昨再度引起場內委員角力，反對者如法務部長邱太三，認為檢察官必須維持司法官屬性，才能避免行政干預，且檢方需考量對被告有利的事證，也與一般行政權追求「多數利益」、「最大效率」的屬性有別；支持此案的律師尤伯祥、導演馮賢賢等人則反擊，檢察官以往被認為是司法官，同樣有很多不中立的案例。因雙方無法取得共識，加上目前無具體方案可循，最終分組會議決定暫不處理，未來可能另由法務部及司法院召開學術會議討論。

至於是否另替檢察官訂立「檢察官法」、「檢察署法」，同樣由支持與反對行政化的委員各執一詞、互不相讓，表決結果有三名委員未投票，其餘九人同意、八人反對，未達十一票過半門檻；另有提案認為應修改初任檢察長與檢察總長的任命方式，委員間同樣看法歧異，同樣未通過。