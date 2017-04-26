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漢光將登場 澎防部前副參謀長糾眾堵總統

2017-04-26

上校退伍 無視演習視同作戰

〔記者劉禹慶、涂鉅旻／綜合報導〕國軍年度漢光實彈演習下月將在澎湖登場，總統蔡英文將以最高統帥身分前往視導，但兩年前退伍的澎防部前副參謀長蔡丁喜，因不滿政府推動年金改革，在群組及臉書號召退伍弟兄，前往空軍馬公基地圍堵總統陳情。

對此，民進黨立委王定宇、羅致政批評，蔡丁喜在二○一五年底，以上校軍階退伍，官階不可謂不高，對於軍中法紀認知應更深，而演習視同作戰，蔡卻號召大家阻止三軍統帥視導漢光演習，是相當糟糕的行為，「這有無違法？這不用別人說，請他自己說！」

澎防部政戰主任王文培昨表示，由於蔡丁喜已退伍，不具軍人身分，因此會將相關訊息轉給其他治安單位掌控，同時也將請認識蔡的同僚道德勸說，打消號召民眾圍堵總統陳情的念頭，盼勿給昔日同僚及老朋友帶來困擾，讓國軍重要年度實彈演習順利圓滿完成。

據了解，蔡丁喜是透過友人以臉書向全國公務人員協會理事長李來希表示，蔡英文總統在五月初將抵澎巡視漢光演習成果，建議可以藉此機會號召群眾，在馬公基地門口攔轎申冤，讓蔡英文無法視導，並解救現役同袍。

由於蔡丁喜曾在澎防部接觸相關演訓資料，應知道演習視同作戰，不能洩漏國家元首行程，雖然蔡總統行程早已由媒體報導，將在五月廿五日抵澎，不是秘密，但網友看不慣退伍軍官為年金改革保住權益，竟不惜洩密國家元首行程，因此上網爆料，批評蔡的行為不妥。

王定宇昨也呼籲，不管是軍人或公教人員，有少數有心人士在煽動、製造假訊息，各界應離開「同溫層」查證訊息真偽，看看不同說法，不要因為自身善良，被他人利用，導致誤解、傷害過去熱愛的國家。

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  • 澎防部前副參謀長蔡丁喜在臉書發文給李來希，號召群眾發動攔路陳情。（記者劉禹慶翻攝）

    澎防部前副參謀長蔡丁喜在臉書發文給李來希，號召群眾發動攔路陳情。（記者劉禹慶翻攝）

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