立院陳抗 警將派接駁車保護立委

2017-04-26

〔記者何世昌、郭安家、黃敦硯／台北報導〕立法院上週初審年金法案，場外出動警力及拒馬維安，但仍有立委、縣市首長遭攻擊。台北市長柯文哲前日透露，北市警局已提送維安檢討報告。市警局長邱豐光昨赴議會答詢時指，檢討報告當中提到，將來立法院開議期間若遇大型陳抗活動，必須建構接駁機制，由警政署指派成立接駁車保護立委。

北市警已提維安檢討報告

北市警局昨赴市議會警政衛生委員會進行業務報告。邱豐光回應新黨市議員陳彥伯質詢時表示，維安檢討報告主要有兩點。第一，立法院開議期間，北市府新工處路權申請希望能配合，安全走廊也盼能夠管制；第二，開議期間碰到大型陳抗，立法院與警政署會成立接駁車保護委員及官員。

市長柯文哲則表示已看過「維安檢討報告」並簽字，市府會檢討改進。

另外，民進黨立委段宜康前日在臉書指，這次陳抗相關規劃是由台北市副市長鄧家基主持，並非內政部或警政署。民進黨市議員阮昭雄提出此事，盼釐清爭議。

邱豐光回應，阻具架設由市警局規劃，向市府報告後，再參加警政署協調會，最後由警政署統一調度。

邱坦言，「勤務部署，當然每一次執行都會有一點缺失，但也有做得好的部分」，第一時間已鎖定廿八名動粗嫌犯，另有六名「煽動者」已移送。

警政署則指出，警政署當天統一調度的是人力與裝備，因集遊屬地方自治事項，現場指揮調度與勤務部署是北市府與市警局的權責，基於尊重地方自治，警政署不會介入，最多就是在陳抗活動進行中，透過現場傳回的各種狀況，提醒或監督第一線指揮官注意。

警政署並說，事前曾邀北市警局、保六與航空、鐵路警察局等單位召開協調會，請各單位若有警力、裝備不足情形，在會中直接提出，再由警政署協調其他警察機關支援。

此外，柯文哲昨受訪則坦言，他有給警方政策指導，他反對警方人肉盾牌，寧可用拒馬去減少警力，要把警察當人看。人家說「拒馬很難看、這個政府形象不好」，但下場是幾乎要出動三倍警力當人肉盾牌，因此他寧可用拒馬。