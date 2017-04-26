教師團體記者會 提年改主張
2017-04-26
〔記者林曉雲／台北報導〕教職人員年金改革案進入國會審議階段，今明兩天將在立院召開公聽會，多個教師團體昨召開記者會表達年改主張。
全國教師總工會理事長張旭政昨在記者會中表示，全教總支持官版禁止「雙薪肥貓」條款，但對於中小學教師擬採延後至六十歲起支退休金方案，全教總堅決反對，認為嚴重阻礙師資新陳代謝，建議考慮職業屬性，中小學教育人員宜改為八五（年資＋年齡）制、更彈性化。
全教總主張，所得替代率造成年資不公應往上調整，不宜將公保年金與退撫所得掛勾，形成二個保險僅能領取一種之狀況；已退、在職則不應雙重標準，建議維持一致。此外，月退休金調整機制不明確，建議修正；修法前育嬰留職停薪年資亦應採計；應另立新基金或分戶設帳，確保現在職人員繳付之基金費用仍用於現職人員，至於現有退撫基金，應由國家負最後支付責任。
大專教師會協會等團體昨也召開記者會，大專教師會協會理事、交大教授李威儀表示，把軍人與公教切割處理是合理處置，但同樣道理，大學教授也應與其他公教人員分開考量，如果都以「本俸乘以二」做基準計算退休所得替代率，對於本俸佔薪資比例較低的大學教授不公平，恐更惡化人才外流。
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