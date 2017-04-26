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遭反年改群眾撞斷肋骨 鄭文燦：能多換點預算也值得

2017-04-26

〔記者李容萍、邱奕統／桃園報導〕桃園市長鄭文燦十九日前往立法院參加前瞻基礎建設公聽會，在場外遭到反年金改革群眾推撞，前天到醫院檢查發現左側兩根肋骨骨折，他昨天依舊行程滿檔。

鄭文燦還自我調侃說：「受一點傷，更需要保持微笑，能多換一點預算也是值得的」、「雖然受一點傷還是要保持微笑、頭腦要清楚。」

鄭文燦說：「可能是從小吃苦、比較耐操，其實那天撞到就很痛！」直到前天實在痛得受不了，才去骨科診所照超音波，發現第七、第八根肋骨斷裂，醫師用手按了一下說：「這痛度很高，怎麼能忍這麼多天？」他只能回答：「總是有很多工作要做。」醫師囑咐他一定要穿護具、減少行程多休息，估計要六週才會痊癒，這期間要減少搬動重物及過度運動。

鄭文燦表示，爭取前瞻基礎建設經費對桃園未來的發展很重要，身為市長一定要出席立法院公聽會，當天台北市警局有安排進入立法院的動線，不過現場有些失控，群眾中有人過於激動，不只嗆聲辱罵而是逢人就打，已逾越分際，但他不打算提告。

桃園市議會各黨派議員昨則前往市府關心，並送上鮮花祝福早日康復。

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  • 肋骨斷雖疼痛，桃園市長鄭文燦昨天照跑行程，還自我調侃「受一點傷，，更需要保持微笑，能多換一點預算也是值得的。」（記者李容萍攝）

    肋骨斷雖疼痛，桃園市長鄭文燦昨天照跑行程，還自我調侃「受一點傷，，更需要保持微笑，能多換一點預算也是值得的。」（記者李容萍攝）

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