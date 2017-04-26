三審法官總統任命 司院掛保證「不會有政治介入」

2017-04-26

〔記者楊國文／台北報導〕司改國是會議分組會議決議，未來三審法官由總統任命，引發部分人士質疑政治介入；司法院秘書長呂太郎昨指出，德、奧、西、韓等十九個和台灣司法制度類似的國家，最高法院法官都是經總統或國會同意任命，或者是總統提名加上國會任命；因此，三審法官由總統任命，是符合各國通例作法。

呂指出，三審法官經司法院長提出應選名額的三倍，再由來源多元的遴選委員會從中遴選出應選名額的兩倍人選，由總統任命，這雖是政治任命，但制度設計一方面可增加法官民主正當性，另可確保司法獨立性，是正確的改革方向。呂強調，由多元、專業的遴選委員遴選，比現在的司法院人事審議委員會審查更具公信力，他「掛保證」依此制度設計，不會有政治介入。