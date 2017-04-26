海外醫界盼協力推動參與WHA

2017-04-26

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣盼參與今年的世界衛生大會（ＷＨＡ），但至今仍等不到邀請函。歐洲台灣醫事聯盟執行長陳志瑜昨表示，海外醫界僑民非常期盼台灣正式加入世衛組織（ＷＨＯ），而醫界僑民通常擁有當地醫師公會或學術體系的訊息管道，呼籲政府與民間能量結合，相信在推動台灣醫衛對外實質交流上，能產生相當助益。

歐洲台灣醫事聯盟（EFTHA）由旅居歐盟的德、法、奧、義、英、比、瑞等國與醫事台僑代表，於二○○二年在德國成立，宗旨是促進台灣加入ＷＨＯ。陳志瑜表示，聯盟自二○○三年起，與官方固定合作，密切對外宣傳爭取台灣加入ＷＨＯ。但○九年馬政府上台後，「完全斷絕往來」，而在民進黨政府上任後也沒有重啟合作，他因此提出上述呼籲，盼官方民間合作推動，尤其僑民和當地醫師公會或學術體系有連結，可引薦關鍵意見領袖給政府人員，對政府推動醫療、外交甚至經貿等實質交流，或單純對外宣介台灣，都能產生相當助益。