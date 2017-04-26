關鍵時刻 台美合辦公衛研習

2017-04-26

〔記者林惠琴、呂伊萱／台北報導〕台灣今年是否能夠參與ＷＨＡ，進入最後關鍵期之際，在台美共同簽署的「全球合作暨訓練架構」下，兩國合作舉辦、昨天登場的「登革熱、茲卡、屈公病鑑別診斷國際研習營」，備受矚目。

18國參加 我三合一診斷技術分享

這項為期四天的公衛研習營，邀請來自澳紐、日本、印尼、泰國、越南及海地等十八個亞太及加勒比海地區國家，共卅五位官員及專家來台參訓，這是我國首次將衛福部疾管署自行開發的三合一實驗診斷技術分享給其他國家，有助於一天內快速診斷相關病症，盼提升亞太國家因應登革熱、茲卡及屈公病病毒之專業鑑識及防疫能力。副總統陳建仁、衛福部長陳時中及美國在台協會（ＡＩＴ）主席莫健等人都出席研習營開幕典禮。

疾管署長周志浩說，登革熱、茲卡及屈公病均經由病媒蚊傳播、臨床症狀類似，該署自行開發的三合一實驗診斷技術「多元定量聚合酶連鎖反應、登革熱NS1抗原快速篩檢、多元酵素免疫檢測平台」已實際運用，可縮減病症檢測時間，期待協助新南向國家等建立一天內鑑別登革熱、屈公病及茲卡的能力，防範疫病散播流行。