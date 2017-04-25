IDF輪胎癟氣 空軍：送專業鑑定調查

2017-04-25

〔記者王俊忠、羅添斌／綜合報導〕空軍台南四四三聯隊一架經國號（IDF）單座戰機，昨天上午準備起飛時，飛行員發現戰機左側主輪胎癟氣（胎壓明顯不足），飛行員立即放棄飛行、返回檢修。聯隊說明，初檢輪胎無釘子插入、無裂痕等現象，已交專業人員鑑定調查。

初檢輪胎無插釘、無裂痕

這起事件已是一週以來第二起，空軍官校三架AT-3型教練機十九日於晚間訓練返場落地時，發生輪胎癟氣事件，所幸人機均安。對於近期頻頻發生類似事件，空軍司令部表示，將調查事件肇生原因，避免類案再生，以維護飛行訓練安全。