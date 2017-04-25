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全國漁會改選 民進黨可望拿下理事長

2017-04-25

〔記者鍾麗華／台北報導〕全國漁會今舉行會員代表大會，改選理監事，並於下週四召開理監事會議，推選新任理事長。民進黨已推薦曾任台灣省漁會理事長許德祥參選全國漁會理事長，黨政人士表示，許德祥與漁業界關係深厚，實力堅強，可望順利出線。

民進黨在全國農會選舉吞敗，但這次全國漁會選舉卻是勝券在握。三十九個區漁會選舉已在上月十八日完成，四月十四日選出理事長並遴聘總幹事，也選出八十六名全國漁會代表，定於今天召開會員代表大會，選出十九名理事、五名監事，據了解，理事候選名單二十五人、監事六人，許德祥也在列。

相關人士強調，現任全國漁會理事長、國民黨籍的黃一成任期屆滿，民進黨與前雲縣長張榮味方面已達成默契，同意許德祥出任理事長，總幹事由屬張系的林啟滄續任。

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相關關鍵字： 全國漁會選舉 全國農會選舉 張榮味 民進黨 許德祥
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