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台灣民意基金會民調》中國不釋放李明哲 52%認重傷兩岸關係

2017-04-25

〔記者鍾麗華、呂伊萱／台北報導〕台灣非政府組織工作者李明哲上月遭中國以「涉嫌危害國家安全」為由拘留超過一個月，迄今下落不明，台灣民意基金會昨公布民調，有五成六民眾認為政府在「李明哲事件」處理上太軟弱，五成二認為李若無法獲釋將嚴重傷害兩岸關係；不過，也有四成三認為「不能怪政府無能，應該怪的是中國太野蠻」。

總統府發言人黃重諺表示，總統非常關心且高度重視此一事件，也要求政府各單位盡一切努力，以確保李的人身安全，從第一時間開始，政府各單位全力投入，沒有人在這件事情上缺席。

台權會：凸顯兩岸管道非常扭曲

台灣人權促進會秘書長邱伊翎說，她不會用軟弱來形容政府，但仍呼籲政府正視現況。邱表示，台灣與中國本來的交流管道就是「扭曲的海基會和海協會」，這次家屬拒絕過往慣用的第三方管道，政府好像就拿不出其他方法解決問題，凸顯兩岸管道「真的非常扭曲」，也逼使政府去思考「正常的管道是什麼？」

邱伊翎強調，中國刑事拘留上限是卅七天，李明哲遭押已超過期限，若中國要續押，按中國法理也須正式提出告訴，因此他們在等國台辦明天的例行記者會，「應該會有更多消息」。

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  • 台灣人權促進會秘書長邱伊翎。（資料照,記者陳志曲攝）

    台灣人權促進會秘書長邱伊翎。（資料照,記者陳志曲攝）

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