AIT主席／莫健 今與陳建仁出席台美GCTF研習營

2017-04-25

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國在台協會（AIT）主席莫健（James Moriarty）前日抵台訪問一週，此行是第二度以AIT主席身分訪台；外交部表示，莫健來訪將有助增進台美關係。莫健今將與AIT處長梅健華一同出席一場公衛研習營開幕典禮，與副總統陳建仁同台。

來台一週 將見蔡總統、賴清德

莫健將在台灣停留至廿九日，AIT與外交部昨就莫健訪台一事分別發布新聞稿。AIT表示，這次是莫健第二度以AIT主席身分訪台，訪台期間莫健將晉見總統蔡英文。另據了解，莫健將和包括台南市長賴清德等朝野政治人物及商界人士會面，就台美各項議題交換意見。

外交部則表示，台美關係近年堅實緊密，雙方透過二○一五年成立的台美「全球合作暨訓練架構」（ＧＣＴＦ），共同在公衛、婦女賦權、人道援助及資通訊等議題領域，協助有需要的國家進行能力建構，相信莫健主席此行將有助於互相瞭解及研商如何進一步提升台美關係。

台灣今年能否參與世界衛生組織大會（ＷＨＡ），現在正是關鍵時刻，莫健此時來訪更引發諸多聯想。莫健此行將出席在台美ＧＣＴＦ架構下、由衛福部與AIT舉辦的「登革熱、茲卡病毒、屈公病鑑別診斷國際研習營」開幕典禮。

AIT表示，期待透過實務研習，強化國際之間對登革熱、茲卡病毒和屈公病的評估、診斷和應變能力。公衛學者出身的副總統陳建仁、衛福部長陳時中與外交部次長李澄然等台灣官員也將出席開幕儀式。